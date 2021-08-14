ELİNİZE SAĞLIK AMMAAA

Elinize sağlık ammaaa…

Cengiztopel caddesini Sivas caddesinden Çilesiz bölgesine dek eski asfaltı kazıyarak yeni asfalt döşediniz.

Elinize sapğlık.

Hayırlı uğurlu olsun.

Yerinde ve gerekli olduğunda yapılan hiç bir şey boşuna yapılmış olmaz.

Çok güzel oldu.

Şehirimizin bazı bölgelerinde ki asfaltlar artık şehrin vasıta ağırlığına dayanamamış bozulmuş, eğri büğrü olmuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak yenilendi caddeler.

Keşke pandemi döneminde insanların sokağa çıkma yasağı olduğu dönemlerde bu işler yapılsa bence daha iyi ve isabetli olurdu ama demek ki idarecilerimizin bir bildiği var ki bu zamana bırakmışlar asfaltlamayı.

Neyse, konumuz bu değil.

Konumuz bu asfalt yapılırken telefon şirketinin…

Su kanalizasyon şirketlerinin “logar kapakları” dediğimiz kapaklerın tam da arabaların tekerlerinin geçtiği hizaya yapmış olmaları ve bu nedenle de arabalar giderken sürekli bu logar kapaklarına düşe kalka gitmeleri…

Yani anlayamıyorum, bunlar yapılırken, yollar kazınıp bu yerler belirlenirken acaba bunların başında bir mühendis yokmuydu ki tam da araç tekerlerinin geçeceği yerlere logarları yapmışlar?

Şimdi asfalt yapıldı ama gene aynı şekilde logar kapaklarına düşe kalka gidiyoruz.

Oysa bu logar kapakları kaldırımdan bir metre yolun ortasına doğru konsa veya yapılsaydı bu olay olmayacak, arabaların “ön düzen” dediğimiz takımları sık sık bozulmayacaktı.

“Biz yaptık oldu” mantığıyla mı yapmışlar bu yanlışlığı anlayamıyorum!

Ve tabiki şimdi daha büyük bir tehlike oluştu bu yeni asfalt dökümünden sonra…

O da, kanalizasyon su tahliye logar kapakları şimdiden tam da arabaların geçeceği mesafede ve bir kısmı betondan yapılma bir kısmı demirden yapılma olan bu kapaklar yeni dökülen asfalttan yaklaşık on santım bazı yerlerde daha da alçakta kaldılar.

Bu büyük bir tehlike araçlar için.

Hızlı giden bir aracın teker cantları kırılacak şekilde, aşağıda kaldı bu kapaklar.

Kanalizasyon idaresi nerelerde bu asfaltlar döküldüyse şimdi oralara gidip bakmalı ve yoldan aşağıda kalan logar kapaklarını hem yenileri ile değiştirmeli, demirden olanları koymalı hemde yol hizasına kaldırmalı ki araçlar zarar görmesin.

Yoksa bugün yarın o çukur hale gelen yere düşe kalka giden arabalardan çok ama çok şikâyet gelecek.

Bendem söylemesi.

Yeni asfaltlamalar hayırlı olsun amma bu eksiklikler giderilirse...