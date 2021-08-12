MALATYA’DA SPORA BAKIŞ

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’umuz bu hafta Trabzon maçı ile birlikte yeni sezona başlamış olacak. Lige tam anlamı ile hazırlandığımızı düşünmüyorum. Halen eksik hissettiğimiz ve beklide ileriki haftalarda hissedeceğimiz mevkiler var. Transferde her zaman olduğu gibi sessiz ve çok ağır ilerleyen, bir başkana alıştık zaten. Fakat bu yıl bütçe olarak diğer takımlara göre dezavantajlı durumdayız. Yapılacak transfer hataları, bu dezavantajlı durumu daha da artıracaktır. Alınan genç futbolcuları yatırım diye düşünebilirsiniz ama sizi ligde tutacak oyuncularda almak zorundasınız.

Bir işi yaparken ya da bir proje oluştururken önce o işin amaçlarını ve yolunu belirlersiniz. Yani önce gerekçelerle kendinizi ikna edersiniz ve kararlı girişimlerde bulunursunuz. Malatya’ da maalesef ne bir amaç nede bir proje üzerinde mutabık kalamıyoruz. Malatya futbolu ve gençliği için çeşitli gerekçeler üreterek, Yeşilyurt Belediyespor’u profesyonel lige çıkardık. Sonrasında bu gerekçelerden uzaklaşarak sanki birilerinin oyuncağı haline getirdik diye düşünüyorum. Geçen yıl hiç gereği yokken şampiyonluğa oynayıp, yüksek paralar harcandı ve geriye bir hiç bırakıldı. Baktığınızda sözleşmesi devam eden ve altyapıdan alınan hiç oyuncusu yoktur. Pilot takım olacak dediler, hangi gerekçeyle bilinmiyor bundan da vazgeçildi. Liglerin başlamasına kısa bir süre kala hazırlıksız bir durumla karşı karşıya bırakılan takım, geçen yıl milletin parasını boşa harcayan yönetime bırakıldı. Düşük bütçeyle takım kurup, ligde kalmayı başarırlarsa bu yıl başarı sayılır.

Pandemiden dolayı geciksede 2020 Tokyo olimpiyat oyunları yapıldı. Dört yılda bir yapılan bu organizasyon devletlerin spor politikalarını belirlemede etkili olur. Son yıllarda lisanslı sporcu sayımızda ve tesisleşmede birkaç kat artış olmasına rağmen yine istenilen başarı gelmedi. Evet lisanslı sporcu sayısındaki artışı gerçekçi bulmuyorum. Spor sahalarının yerleri ve ulaşılması konusunda yanlış bir strateji uygulandığı ve liyakat süzgecinden geçmiş iyi eğitilmiş antrenörler yetiştirip şans verilmediğini düşünüyorum. Eğitim sistemi ile sporu entegre edemediğinizde ne yeteneği spora başlatabilir nede onu yetiştirebilirsiniz. Okullarımız tüm çocukların bir arada olduğu yerler olduğuna göre tesisleri buralara yapmalıyız. Akademik ve başka alanlarda eğitim veren okullara bakıyorsunuz çok güzel tesisler yapılmış ama atıl durumda yeterince kullanılmadığı gibi spora katkısı yok. Fakat spor potansiyeli olan okullara baktığımızda hiçbir tesis olmadığı gibi, çocuk gün boyu okulda ve spor yapamıyor. Geriye kalan zamanda şehrin dış bölgelerine yapılmış ulaşım zorluğu olan tesislere gidip antrenmanını gerçekleştiremiyorlar. Hal böyleyken tabi ki iyi sporcu çıkaramıyoruz. İşte bunun gibi çok küçük fakat Türk sporuna etkisi büyük olacak dokunuşlara ve bu dokunuşların kararını alabilecek yöneticilere ihtiyaç var. Sporla ilgili ilimizdeki gelişmelere bakın, sorunun karar alıcılarda olduğunu göreceksiniz.

Esen kalın…