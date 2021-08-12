GELİŞMELERİN PİYONU DEĞİL VEZİRİ OLMALIYIZ

Bir meslektaşım bundan önceki yazımı okumuş, beni aradı, Fazla vaktini almayacağım dedikten sonra, -Bir, dedi, okullarda, öğretmenleri iyice yetiştirildikten sonra, haftada en az iki saat ‘Emperyalizm’ dersi okutulmalıdır. İki, Atatürkçüler, solcular, ‘Kahrolsun Amerika’ diyordu şimdi ne diyecek? ‘Kahrolsun Rusya’ mı? Üç, Atatürk’ün kurduğu parti şimdi o parti mi? Dört, kimse bilmez, ben soldan geliyorum, istemeye istemeye CHP’ye oy veriyordum, şimdi Ak Partiye vereceğim. Beş, Emperyalistler neden Tayyip Erdoğan ve Ak Parti İktidarını devirmek için birleşmişler? dedi.

-Senin Allah’ına kurban! Aynı düşünüyoruz dedim.

Valla Emperyalizm dersi bence de iyi olur.

Hepimiz biliyoruz ki, Türkiye darbeler ülkesi-idi. 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980,

28 Şubat 1997, 27 Nisan 2007 ve 15 Temmuz 2016 Fetö hain darbe girişimi.

Çocuklarımız, bu darbeleri planlayanların, uygulayanların kimler olduğunu bilmeli.

Her darbe öncesini, sırasını, sonrasını ayrı ayrı, ayrıntılı olarak öğrenmeli, düşünmeli, bilinçlenmeli ve gelişmelerin piyonu değil veziri olmalıdır.

Çocuklarımız, gençlerimiz, milli ve manevi değerlerle dolu olmalıdır.

Bir yazımda, öğrencilerimizi sistemli olarak şehitliklerimizi ziyarete götürüp getirelim demiştim.

Vatandaşlarımızı teşvik edelim demiştim

Türkiye’miz, Allah’ımıza çok şükür ki, Milli Eğitimimizi planlayıp uygulayabilecek duruma geldi.

Evet çok şükür, çok şükür…

Bir Kültür Bakanımız, “Milli Eğitim Bakanlığında Amerikalı uzmanların özel büroları vardı, mesai saatlerine göre gelip giderlerdi” demişti bana.

15 Temmuz 2016, siyasal tarihimizin altın sayfasıdır. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle anıyorum.

İlk defa ABD destekli bir darbe hareketi teşebbüs halinde kaldı.

Bu direniş, bu karşı koyma, bu püskürtme, önderi Recep Tayyip Erdoğan olan Birinci Demokrasi Zaferimiz, İkinci Kurtuluş Savaşımızdır..

Yüce Türk Milletinin bütün unsurlarının katılımı ile darbeciler hüsrana uğratıldılar ve Türk yargısının önünde bütün hukuki haklarını kullanarak hesap verdiler.

Darbeciler durdu mu peki? Pişmanlık duydular mı? Hayır.

Ofisime gelen bir teyzeye,

-Biraz akıllansalar, pişmanlık gösterseler Devlet de biraz yumuşayacak, vatandaşını kazanmaya çalışacak deyince,

-Yok, yok… ‘kımır kımır’ çalışmaya devam ediyorlar cevabını verdi.

Tabii, elebaşları salıklarını koy vermiyor.

Yedirilmiş içirilmişler, okutulmuşlar, mevki, makam sahibi edilmişler ve tabii ki her şeyin bir bedeli olduğundan, söylenecek her işi düşünmeden yapacak hale getirilmişler.

Mankurtlaştırılmışlar, köleleştirilmişler.

Kurtulamıyorlar. Azad olamıyorlar.

Devlet de tabii ki, her kademede bunları takip ediyor.

Bu takip, suça bulaşmaktan koruduğu için onların da yararına.

Ama önemli olan, akıllanma, pişmanlık duyma, Devletinin yanında yer almadır.

Bu darbeleri Türkiye’nin dinamikleri mi planlıyor? Kesinlikle hayır?

Türkiye’yi istedikleri çizgiye çekmek isteyen emperyalistler planlıyor, uyguluyor.

Emperyalizm, kapitalizmin üst halidir.

Onun rekabetçi, yarışmacı, yenilikçi, üretken ve demokrat halinden çıkmış halidir.

Tekelci halidir. Zalim, gaddar, diktacı, halidir.

Bu halde mal değil sermaye ihracı vardır.

Devletlerin ekonomilerini, iç düzenlerini, dış politikalarını denetim altında tutma, yönetme halidir.

‘Çizgiden çıkan’ yönetimleri darbeyle, ekonomik kıskaçla, alaşağı etme, askeri, sivil uygun yönetimleri iş başına getirme halidir.

ABD 15 temmuz 2016’da yenilince, yöntem değiştirerek, darbe değil, muhalefete yardım ederek, Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti iktidarını yıkacağını söyledi.

Bizimkiler de, yani irili ufaklı muhalefet de bayram etti.

Yahu insanda biraz milli gurur, milli vakar olur.

İnsan,

-Sen kimsin de benim ülkemin seçilmiş iktidarını yıkmak için bana yardım ediyorsun? der.

Yok, maalesef ABD’nin bu yardım açıklamasını alıp başlarının üstüne koydular.

Ey vatandaşım, ey genç kardeşim bunlara bin oyunuz olsa bir oyunuzu vermeyin.

Bunlara oy vermek düşmana cephane vermekten farksız gerçekten.

Ne demek, Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, senin milletinin oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanını, iktidarını yıkmak istiyor, sen de onların istediği yönde oy vererek yardım ediyorsun.

Onların menfaatine olan şeyler bizim menfaatimize olur mu? Olmaz.

Bizim iktidar onların menfaatlerine hizmet etse yıkmak isterler mi? Hayır.

Sonra, küresel güçlerin bizim iç siyasetimize karışmasına nasıl izin verebiliriz?

Yıkan kuvvet, istediğini de yerine koymaz mı?

Bunu nasıl kabul edebiliriz.

Dış kuvvetlere bel bağlayacağınıza, Tayyip Erdoğan’dan daha çok çalışın ve milletimize bel bağlayın.

Önüne çıkan mı var?

Yooook. Bunlarınki ‘Koltuk piş, altıma düş!’

Ana Muhalefete bir bakın hele.

Genel Başkan Yardımcısına Amerika’dan diyorlar ki; Joe Biden’dan nasıl bir yardım istiyorsunuz?

-Güçlü bir demokrasi vurgusu istiyoruz diyor.

-Gölge etmesin başka ihsan istemiyoruz demesi gerekmez mi?

Pek bu Ana Muhalefet, Türk ve Kürt düşmanı, ABD paralı askeri PKK’nın siyasal uzantısı HDP ile düşüp kalkıyor mu? Evet.

Kılıçdaroğlu, PKK’nın ve HDP’nin istediği Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına Türkiye’nin koyduğu çekinceleri kaldıracağız, sözleşmeyi uygulamaya koyacağız demedi mi? Dedi.

Yani eyalet yönetimine geçeceğiz diyor.

Eski Genel Başkan Yardımcısı, Erdal Aksünger, mesela İzmir, neden AKP’nin atadığı valiler tarafından yönetilsin? Neden kendi valisini seçmesin, yerel parlamentosunu kurmasın? diyor.

Bu parti Atatürk’ün kurduğu o parti mi? Hayır.

Bence hangi partiden, hangi görüşten olursak olalım vatanımıza, milletimize, milli irademize sahip çıkmalıyız.

Darbecilikten şimdilik umut kesip, önümüzdeki seçimi, Türkiye’nin Ak Parti İktidarındaki bütün kazanımlarını tarumar edip, memleketimizi eski Derbeder Türkiye günlerine döndürmek için fırsata çevirmek isteyen küresel güçlere ve onlara çanak tutan dostlarına fırsat vermemeli; Türkiye’mizin yanında yer almalıyız.