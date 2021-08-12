HALKIN PARASI ÇÜRÜYOR -3

Halkın parası çürüyor.

Orduzupınarbaşında ağaçlar altında insanlar piknik yapsınlar…

Kebap yapsınlar yesinlşer içsinler eğlensinler diye hazır tuğla ile örülü mangallar…

Oturup yemeklerini yesinler diye tahtadan sehpa ve masalar yapmışlar.

Bu masaların birbirlerine aralıkları altı yedi metre mesafe.

Ve bu masalar kaç yıl önce yapılmış ise zaman içinde kışın yağmur dan kar dan yazın sıcağın dan olacak ki eğri büğrü olmuş.

Zamanında iyiymiş ama ya şimdi!

Her yıl bunlar tamir edilmez, boyanmaz, kırık dökükleri onarılamaz mı?

Belli ki en az on yıllıklar.

Ve bu masaların zemini betonla yapılmış.

Çok güzel.

Ancaaaak!

Toprak zemin yer yer eğimli olduğu için sözde insanlar toprağa basmadan yürüsünler diye betonla yapılmış taşlar yerleştirilmiş ama gel görki hepsi eğri büğrü.

“Ben yaptım oldu” havasıyla gelişigüzel fırlatılarak yere oturtulmuş.

İnsanın yürümesi özellikle hanımların veya çocukların bu taşların üzerinde yürümesi çok zor.

Yaptınız bari beton dökerek yol yapıp birbirine geçiş yolu yapsaydınız daha iyi olurdu.

Ve burada çeşme arıyoruz.

Yok.

Varmış ama kimbilir kaç yıl önce varmış.

Şimdi yok.

Bir tane var o da iğreti şekilde, pis sular ile dolu ve çevresi toprak olduğu için çamur deryası.

Koskoca mesire yerinde bir tane çeşme!

Başka çeşme yok.

Yüzlerce insan bir anda piknik yapmaya gelse su ihtiyaçları için bu çeşme başında sıraya girerler.

Bu bahsettiğim yer BELSOS denen tesisilerin olduğu, Esenlik marketin karşı tarafı.

Fuar alanı kısmı değil.

O taraflarda durumların nasıl olduğunu bilmiyorum ama eğer orası da burası gibiyse benim Malatyalı vatandaşıma belediyenin nasıl hizmet verdiğini değer verdiğini anlarız.

Oysa bu parka,mesire yerine girdiğimizde yollar parke taşlarla döşenmiş ve çok güzel.

Havası da güzel ve serin ama çevresi berbat.

Üç gündür yazdığım gibi...

Daha güzel bir hizmet vermek elimizde iken neden bu kadar umursamaz durumdalar orada çalışanlar, orasını da bilmiyorum ve anlamıyorum…