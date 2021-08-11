MALATYA’DA SPORUN GÜNDEMİ

Büyük lokma ye ama büyük söz söyleme derler atalarımız. Yeşilyurt Belediyespor’da daha önce görev almış ve başarısızlığın ardında 2019 görevinden ayrılan Hayati Palancı sürpriz bir şekilde tekrar teknik direktörlük görevine getirildi. Şaşkınlıkla karşılanan bu karar Malatya'da en çok konuşulan konu oldu.

Kulüp ile ayrılık dönemlerinde eleştirdiği yönetim ile tekrar çalışmasına en çok ben şaşırdığımı söyleyebilirim. Geçmişteki hatalarından ders çıkartıp kulüpte başarılı bir sezon geçirmesini elbette istiyoruz. Liglerin başlamasına kısa zaman kala Hayati hocanın büyük çabalar sarf ederek ve acele kararlar ile alınan futbolcuların kulübe katkıları ne kadar olacağını göreceğiz. Ancak işinin de o kadar kolay olmadığını da hatırlatmak isteriz. Üzerindeki baskıyı kaldırıp kaldıramayacağını zaman gösterecektir…

Geçen hafta Adıyamanspor Başkanı Sait beyin Tiktok uygulamasına değinmiştik. Birçok olumlu olumsuz eleştiriler aldık. Yakın çevresinin bu uygulamadaki videolardan haberdar olmadığını onlarda yazımdan sonra öğrendiklerini dile getirdiler. Sosyal medya hesaplarımdan yüzlerce mesaj aldım ve Sait başkanın çevresinden çok rencide edecek tepkiler görmedim. Başkanlarının bu davranışını etik bulmayanların çoğunlukta olduğunu ifade etmek istiyorum. Sait başkan artık kendine çeki düzen vereceğini umut ediyorum.

Yeni Malatyaspor Kulübü, Bolu kampından sonra Malatya Nurettin Soykan Tesisleri’nde Trabzonspor hazırlıklarına başladı. İdman sahasının yanına çizgileri özenle çizilmiş bir otopark yaptırdı. Süper Lig kulüplerinde ender görülen bir olay bu. Koca tesiste araçlarına park yeri bulamayan kulüp müdürü Selçuk Günaydın buna nasıl müsaade eder anlam veremedim. Tesislerde üzeri kapalı bir otoparkın olmadığının da altını çizelim.

Transfer döneminde başkan Adil Gevrek Bolu kampına yine transferlerin birçoğunu yetiştiremedi. Listesinde görüştüğü oyuncuları ikna edemeyen transfer komitesi bugünlerde eski oyuncusu Sadık ile ilgileniyor. Sadık’ın yakın çevresine sordum bu transferi onlarda eşinin Malatya’da oynamasına pek sıcak bakmadığını ifade ettiler. İstanbul’da ailesi bulunan Betül Çiftpınar’ın Ataşehirdeki lüks dairesini bırakıp Malatya'ya dönmemek için eşine baskı yaptığını ancak menajerinin Gevrek ile görüşmesinde el sıkıştığını öğrendim. Sadık’ın bize fayda sağlayacağını çok düşünmüyorum…

Kulüpte organizasyon işlerine bakan Hekimhanlı Vahap Kaya ile iletişim kurmayı denedim ama başarılı olamadım. Trabzonspor öncesi biletlerin ne zaman çıkacağını 18 yaş alt grubun maçlara nasıl gireceği konusunda gelen birçok sorunun cevabını öğrenmek istedim. Kulüpte Hekimhan egemenliğini herkes biliyor. Bu grubun acilen lav edilmesi lazım. Kurulan Hekimhan seheminin ilerde sorun olacağını hatırlatmaya gerek yok sanırım. Kulüp içinde ahbap çavuş ilişkileri devam ediyor.

Yeni sezonun formaları satışa çıktı. Taraftarlar 170 TL fiyatına tepki gösterip forma alamayacaklarını ifade ediyor. Gelen formaları mağazada inceleyen taraftarlar kumaşın kalitesizliğinden şikayetçi. Pandemi döneminde yaşanan ekonomik sorunlarla boğuşan vatandaşların alım gücünün düştüğünü gözlemliyoruz. Taraftarların forma fiyatlarını 130 TL satılmasını bizlere mesaj atarak ilettiklerini kulüp yöneticileriyle paylaşalım.

Kalın sağlıcakla…