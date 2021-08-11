HALKIN PARASI ÇÜRÜYOR -2

“Halkın parası çürüyor” diye başladım seri yazıma.

Dün Orduzupınarbaşındaki ihmalleri yazmıştım.

Bu mesire yerinde bir BELSOS denen yer var.

Sordum soruşturdum.

Belediye Sosyal Tesislerine ait bir yermiş.

Güzel bir işletme yeri ve ön tarafında güzel masalar var halka hizmet eden.

Ne güzel.

Ancaaak !

Bu tesisin hemen yirmi metre kadar güneyinde, belediye bütçesiyle, halkın hizmetine, oturmasına, kalkmasına sunulmak üzere binlerce lira verilerek alınmış, plastik örgü ile örülü, kaliteli olduğu her halinden belli olan beyaz renkte masa ve sandalyeler var.

On beş yirmi metre karelik, atık eşyaların konulduğu bu yerde bu masa ve sandalyeler orada iğreti şekilde, gelişigüzel oraya atılmış, yağmurun, tozun toprağın içinde bu yaz sıcağının altında öylece orada duruyorlar.

Kullanım fazlası olduğu için olacak ki atıl vaziyetteler.

Halkın parasıyla oluşan Belediye bütçesinden harcanarak alınıyor bu masa ve sandalyeler.

Pandemi dolayısyla fazla müşteri olmadığı için o masa ve sandalyeler kullanım dışı kalmış ta olabilr.

Bu da kabul.

Madem öyle o güzelim masa ve sandalyeler daha bir düzenle ve itinayla, üstü kapalı bir yere istif edilemezmiydi?

Daha dikkatli bir şekilde depolanamazmıydı?

Yarın öbürgün lazım olduğu zaman orası burası yırtılmadan, kırılmadan, kopmadan, parçalanmadan, kir pas içinde olmadan muhafaza edilmesi mümkün iken neden öylece umursamaz bir durumda, bir boşvermişlik içinde, atıl vaziyette bir kenara atılmış olsunlar ki!

“Acaba o masaları almak istesem kaç liraya alırım” diye düşünürken ünlü bir mağazanın önünden geçerken tesadüfen o masaların aynısının tanıtım fiyatlarınna rastladım.

Bin üç yz lira civarında idi satış fiyatı.

Yapmayın etmeyin...

Ne devletin malı ne deniz, ne yiyenler domuz.

Bu mallar hepimizin su, tabela, emlâk vergilerinden alınan paralar ile satın alındı.

O mallar senin, benim, hepimizin malı.

Daha dikkatli ve titiz davranmamız lazım değil mi?

Kendi aile bütçemiz ile aldığımız evdeki eşyalarımıza nasıl sahip çıkıyorsak devletin tüm mallarına da öyle sahip çıkmamız lazım.

Yarın aynı yerdeki diğer olumsuzlukları yazacağım halkım adına…