Muhalefetin Neresi Yanıyor?

Tilkiye slogan at demişler, kahrolsun kümesler, yaşasın tavukların özgürlüğü demiş.

İçinde bulunduğumuz durum tam olarak bu.

Muhalefetin yapması gereken ekonomik krizi, kriz yaşanırken daha görünür hale getirmek, her kesimin nasıl etkilendiğini herkese duyurabilmek, gösterebilmek, çözüm önerilerini sıralayabilmek, umut vaat etmektir.

Muhalif siyasi parti üyelerini kılıktan kılığa sokup suni mağdurlar üretmelerini bir kenara koyarsak kriz sürecinde kısmen başarılı olduklarını söyleyebilirim.

Pekala suni kriz mağdurlarına gerek var mıydı diye soracak olursak, tek bir vatandaşın bile onayını alabileceklerini düşünmüyorum. Bu gerçekten krizin vurduğu esnafa, çiftçiye, sanayiciye, işçiye, memura ve işsize hakaretten başka bir şey değil.

Muhalefet doğal afetlere ekonomik krize baktığı gibi bakınca dabir vizyonsuzluk gösterisine daha maruz bırakıyor vatandaşı.

Anadolu insanı kendi kendine soru sorabilen sağlıklı cevapların peşine düşebilen bir yapıya sahiptir.

Sel felaketinde kaybolan canlar bulunmadan konuşmaz.

Deprem felaketinde enkaz altındaki canlı cansız son vatandaş çıkarılmadan konuşmaz.

Ormanlar yanarken son kıvılcım söndürülmeden konuşmaz…

Ben neresinde olmalıyımın derdine düşer, ben bu sürece nasıl katkı sağlayabilirim der ve elinden geleni yapar.

Her şey bittiğinde hesabını sorar!

Ülkemizde Mustafa Kemal Atatürk’ten beri yaşanılan muhalefet etme sorunu hala çözülemedi. Bir dönem iktidar ya da iktidar ortağı olmuş siyasilerin bile muhalif saflara geçtiğinde muhalefet edememesini abesle iştigal görüyorum.

Vatandaştan bu kadar kopuk olabilmelerine bir türlü anlam veremiyorum.

Orman yangınına müdahale eden emekçilere ayran dağıtan Ayşe Nine’ye dahi bir hafta sonra neler yapılabilirdi diye soracak olsak yangın söndürme uçağı olmalıydı diyeceğinden zerre kadar şüphem yoktur. Yangınlar devam ederken tek derdi vardı Ayşe Nine’nin: Yangınların sönmesi!

Muhalefete bu köşeden bir tavsiyede bulunmak isterim: Bir dönem de muhalefet etme çabanızdan vazgeçin. Hiçbir şey yapmadığınızda, hiç konuşmadığınızda vatandaşın muhalefetine şahit olacaksınız. Muhalefet etme işini Anadolu insanına bırakın, onlar ne yapacağını iyi bilir!

Çünkü bu ülkenin bakan değil gören gözlere ihtiyacı var!

Sizin de aklınızdan soru işaretleri eksik olmasın…