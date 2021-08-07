Tercih Dönemine Dikkat

Öğrencilerin sınav stresi bitti şimdi tercih stresi başladı. ÖSYM YKS sonuçlarını beklenenden erken açıklayınca öğrencilerin heyecanı ikiye katlandı. 5 Ağustos’ta başlayan tercih dönemi için görünen o ki gençler bu kez ince eleyip sık dokuyacak. Daha sınava girmeden önce hedefler belirlenmiş, üniversiteler araştırılmıştı.
Tabi kimi hedefini tutturdu kimi ise yeni bir araştırmaya koyuldu. Malatya’mızın da iki üniversitesi ve tercih edilebilecek yüzlerce fakültesi var. Meslek yüksekokullarının da dahil olduğu İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi öğrencilerini bekliyor. İsterim ki her genç memleketime gelsin, burada yaşasın, misafirperverliğimizi tatsın. Ancak her şeyden önemlisi tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler. İnternet üzerinden yapılacak tercihler için bir uzman kişiden yardım alınması ilk şart olmalı. Çünkü çok iyi puan alıp yanlış tercih nedeniyle açıkta kalan binlerce öğrenci oluyor.
Teknik olarak dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili ben değil bir eğitimci bilgi verirse daha etik olur elbette. Ben sadece sevdiğiniz, okurken de mesleği yaparken de mutlu olabileceğiniz bölümleri yazın derim gençlerimize. Anne babanızın baskısı yada onların hayalini gerçekleştirmek için üniversitenizi seçmeyin. Pişman olmayacağınız, her sabah işe gittiğiniz zaman iyi ki diyebileceğiniz mesleği ve her tatil dönemi özleyeceğiniz okulu, şehirleri yazın.
Çevremiz binlerce pişman, işini yaparken memnuniyetsiz, okulunu yarıda bırakıp yeniden sınava giren insanlarla dolu. Örneğin en çok tercih edilen ve sınav puanı en yüksek mesleklerden biri olan doktorluk. Severek okuyan ve göreve geçenleri gözlerinden, azimlerinden, hastaya yaklaşımlarından anlıyoruz. Ama hayali mimarlık olan biri isteksizce aileyi memnun etmek adına zoraki tıp okumuş ve mesleğe geçmişse o doktordan ne hastaya nede kendisine hayır gelmiyor. Keza öğretmenlik içinde aynı şeyleri söylemek mümkün. Şu ülkenin zaten eğitim ve sağlık anlamında parlaması, yücelmesi için gençlerimize büyük iş düşüyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.