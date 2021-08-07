Yeşilyurt Belediyespor Elde Kaldı!

Malatya'da futbol adına heyecan kalmadığı gibi yerel yönetimin futbola bakış açısı da ilginçleşmeye başladı. Malatya Yeşilyurt Belediyesi Türkiye gündemini göçmen krizi ile günlerce meşgul etmişti. Aynı belediyenin gelecek günlerde Yeşilyurt Belediyespor Kulübü ile yine gündeme geleceğinden asla şüphem yok!

Geçen sezon bünyesinde bulunan futbolculara nakit para karşılığı yerine belediyeye ait Molla Kasım Semtinde parsel verildiği söyleniyor. Bu parsellerin o günkü değeri ile bu seneki değeri arasında çok farklar olduğu konuşuluyor. Başkan Çınar bu sezon kasasından para çıkmaması için kulübü satma veya devretme kararı almıştı. İçi boşaltılmış bir kulübü kime nasıl hangi fiyata vereceğini düşünürken, kapısını çalan işadamlarını, başkanın etrafında fırıldak gibi dönen yöneticiler savuşturmakla meşguldü.

Yeşilyurt Belediyespor’a talip olanların arasında Adıyamanlı Sait Aybak, Mehmet Çınar ile görüşmesinde ‘sen Adıyamanlısın ben bu kulübü sana verirsem sıkıntı olur’ dediği iddia ediliyor.

Yeni Malatyaspor Kulübüne reklam veren ve destekleyen Sait Aybak sosyal medya uygulaması Tiktok’a yüklediği videoları izleyen var mı? Bilmiyorum ama ben izledim ve koca şehrin bir kulüp başkanına yakıştıramadım. Sen kulüp başkanısın bu saçma sapan vidoları nasıl yüklersin. Çevresinde uyaranda olmamış. İzleyin bana hak vereceksiniz. Bu adamdan başkan olmayacağını Çınar görmüş olmalı…

İkinci başkan adayı olarak Teoman Mutlu, Çınar ile birebir görüşüyor. Yeşilyurt Belediyespor’da derin bir yapı Teoman Mutlu’ya da karşı çıkıyor. Zaman daralıyor fikstür çekimleri yaklaşıyor derken devreye Adil Gevrek giriyor. İlk görüşmeler olumsuz geçiyor ve devreye siyasiler girince Malatyaspor kulübünün pilot takımı olarak üzerinde hem fikir olunuyor.

Kulübün resmi sayfası açıklama yaptıktan sonra yine başkan Mehmet Çınar’ın etrafındaki insanlar devreye giriyor ve bu süreci baltalamaya devam ediyor. Yeşilyurt Belediyespor’un futbol branşını alınmak üzere Mehmet Maden canla başla işe giriyor. Önce kendine yakın çevresinden kulübün iki deplasman masraflarını karşılamak suretiyle yönetici aradığını duyuruyor. Maden yönetici ararken, altyapıya getirdiği Mesut hocada yanında kendine danışmanlık hizmeti veriyor.

Günler geçiyor ama futbol kasabı bir adım mesafe alamıyor. Çünkü başkan Adil Gevrek Yeşilyurt Belediyespor ile ilgilen dediği Mehmet Maden’in hal ve hareketlerinden hoşlanmadığını yakın çevresi ile paylaşıyor. Maden başkanın desteğini arkasında görmediğini hissedince Yeşilyurt Belediyespor’u iade etme kararı alıyor. Çünkü sadece tabelası olan bir kulübü lige hazırlamanın kolay olmayacağını anlıyor. Perşembe günü devam kararı alanlar Cuma gecesi tekrar vazgeçiyor. Yeşilyurt Belediyespor tekrar belediyede kalıyor. Mehmet Çınar, bu devir işinde başarılı bir politika izleyemedi. Çünkü çevresinde dönen kirli oyunları fark edemiyor.

Yeşilyurt Belediyesinde kimse kimsenin başarısını istemediği gibi herkes birilerinin kuyuları kazmakla meşgul oluyor. Burada en büyük zararı olup bitenden haberi olmayan cefakar taraftarlar çekiyor. Bu memleket bunları hak etmiyor. Siyasiler seyrediyor. Bu şehrin kanaat önderleri gözleri görmez kulakları duymaz olmuşlar. Bu vurdumduymazlık nereye kadar devam edecek hep beraber göreceğiz.

YENİ MALATYA MAĞAZALARINDA NELER OLUYOR?

Yeni Malatyaspor Kulübü As başkanı Aziz Yalçınkaya sayımlarına devam ediyor. Yeni sezon formaları yetişmediği gibi online forma satışı yapılan sitenin düzensizliği ile ilgili çalışmalar yapılması bekleniyor.

İstanbul’da bulunan mağazadan sorumlu personel sayımda eksik çıkması yüzünden işten çıkartıldı. Bu değişiklik Malatya’da olacak mı? İlerleyen günlerde göreceğiz.