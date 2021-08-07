YALAN MI YANLIŞ MI?

Orman yangınları dünyayı kasıp kavuruyor.

İnsanlık acz içinde.

Ne yapacağını bilemiyor.

Su ateşi söndürmeye yetmiyor.

Ormanları ateşe verenler sadece teröristler değil.

Elektrik tellerini birbirine çarpan kuvvetli rüzgarlar...

Doğanın kendini yenilemesi...

Piknik yerinde bırakılan şişe, cam gibi materyaller...

Ağaçların rüzgarla birbirine sürtünmesi...

Çoluk çocuğun bilmeden ateşle oynaması gibi nedenler ormanları ateşe veriyor.

Söndürme gayretleri çok.

Alet edavat yeterli değil...

Eleman azlığı ateşi söndürmeye yetmiyor.

Araç, uçak, helikopter az.

İçimiz buruk acımız büyük.

Bir de bunlara siyasi manevralar eklenince insanların kafası bulanıyor.

Muhalefet dumanlı havayı sevdi.

Gitti THK uçaklarını gördü.

Gördü sonra o uçakların bir işe yaramayacağını anladı.

Cumhurbaşkanının, ilgili Bakanların yalan söylediklerini sandılar.

Şimdi ölüyü diriltmeye

THK'yı yeniden dizayn etmeye çalışıyorlar.

Yangın siyasetin içinde de var.

Erken seçim...

Başkan adayı kim olur tahminleri...

Keyfe yapılan zamlar...

Pahalılık...

Ve bunların üstüne tuzu biberi olan yalan haberler.

Hep yalan söyleyen biri doğrulara inanır mı?

Halk, sert yumruk yemiş boksör misali nakavt durumunda.

Kime inanacağını...

Kime güveneceğini...

Kiminle yola devam edeceğini bilemiyor.

Kararsızlık en kötü durum.

Adamlar kalkmış hâlâ "Cumhurbaşkanı kendine on beş uçak alana kadar yangın uçağı alsaydı ya" diyorlarsa...

"Binali Yıldırımın iki yüz gemisi var, nasıl almış bunları" yalanını pompalıyor beyinleri karıştırmaya devam edip yalana hergün bin yalan ekliyorlarsa...

Ve en kötüsü ve en çirkini olan "Yetimhanede büyüyen genç kızlar nereye gidiyor" iftirası ile iyiden iyiye çirkefleşiyorlarsa bunların hepsi kalsın.

Siyaset kurumu gömülsün.

Gömülürken de iyice kireç ile örtülsün.

Örtülsün ki kimseye bulaşmasın.

Buradan bir kez daha söylüyorum:

Dürüstlüğü kaybettik, bulanların yanlarında bulundurmalarını önemle rica ediyorum.