YİNE KIYAKSIN BAŞKAN!

Hadi Adil başkan göster bize günümüzü…

Bir kaç transfer yaptın tokuşturdunuz yumruğunuzu, teze topçularla çıktınız objektifler karşısına ‘yıkılmadım ayaktayım’ dediniz.

Bu sene nasıl bir sene olur bilmem ama kulüpte bazı demirbaşları değiştirdiniz.

Uzun yıllar birlikte çalıştığınız Ali Ravcı ile yolları ayırdınız. Gönderiliş şekli hoşuma gitmese de kulüp adına önemli değişim.

Yerine gelen İzzet Erdoğan’ı tanımam bilmem, kaleci antrenörlüğü ile başlayıp Antalya, Eskişehir ve son olarak Ankaragücü takımlarında sportif koordinatörlüğü yapmış bir isim en azından futbol ile haşır neşirliği var şehrimize ne katar bekleyip göreceğiz..

Alt yapıya Pro lisanlı Mesut Dilsözü getirip farklı bir çizgi içine girdiniz. Bunun kulübe ne kadar katkısı olur zamanla göreceğiz.

Rayane Aabid, Haddadi ve Rahman Buğra takıma yeni katılan isimler bu oyuncular Süper Lig tecrübesi olan ve uzun lig maratonunda takıma katkı sağlar.

Sözleşmesi bitip yeniden anlaşma sağlanan Benjamin Tetteh ve Mallan bana göre yapılan en doğru tercih…

Diğer 1. lig ve 3. ligden transfer edilen Cengizhan, Taha Gür, Nuri Aydın, Mert Örnek ve kaleci Ahmet Türkaslan kendilerine verilen bu fırsatı nasıl değerlendirirler onu forma şansı buldukça göreceğiz.

Şöyle kafadan bir kadro kuracak olursak kalede, Ertaç hemen önünde Semih Wallace solda Hafez sağda Haddadi orta alanda Rahman Buğra Mallan Rayane Aabid ileri uçta Adem Büyük Kubilay ve Benjamin Tetteh bu kadro bu ligi kaldırır mı? Kaldırsa bile nereye kadar gider bu oyunculara alternatif olarak alınan oyuncuların performansı ne seviyede hepsi soru işareti ile dolu…

Uzun lafın kısası çok zorlu bir fikstür bizi bekliyor. Ya iyi başlar ligi tehlikesiz bir yerde tamamlarız yada geçen yıl olduğu gibi bir kaç maç sonra apar topar transferler yapmak zorunda kalırız.

Hadi başkan iki yıldır eleştirdik durduk. Bu yıl tribünler de dolu göster bize "Günümüzü" şöyle utandır bizi rezil rüsva olalım harbiden “heykeli dikilecek adammış” diyelim...

Bekliyorum. Bekliyoruz…

Yeşilyurt Belediyespor’da neler oluyor.

Yeşilyurt Belediyespor’da ne olup bitiyor bilmiyorum. Mevcut başkana kulübü almak için teklifler yapıldığını duydum ama son durum ne aşamada bilmiyorum.

Ancak bilinen tek şey maçların başlamasına bir aylık bir zaman kaldı takım ne zaman toplanacak ne zaman bir araya gelecek ne zaman kamp yapacak belli değil..

Yeni Malatyaspor ile güç birliği yapan 3. lig temsilcimizin bu gidişatı hiçte hayra alamet değil. Bu takım yeniden amatöre düşerse çok yazık olur umarım yarından tezi yok çalışmalar başlatılır.