LİGE HAZIR MIYIZ?

2021-2022 Süper ligin başlamasına yaklaşık bir hafta kala, takımımız hakkında güzel haberler vermek, içimize sığdıramadığımız o heyecanı paylaşmak isterdim. Fakat maalesef kent heyecanını kaybetmiş. Zaten takımla, yönetimle, taraftarın arası açılmış. Bir bıkkınlık hali yaşanmaktadır. Transferde tarz oluşturan başkanın, bu konuda istikrarı mutlaka takdir edilmeli. Her sezon aynı anlayışı sergilemek zor olsa gerek. Yine transferler gecikti, eksikler çok, lig başlayacak…

Tarih geldi, lig başlayacak. Hazır olup olmamak sizin elinizde. Yeni Malatyaspor’un lige hazır olduğunu söylemek mümkün mü? Haddadi Aabid dışında, banko oynayacak oyuncu aldık mı? Stoper, sağbek, ön libero, kanatlar, santrafor ve 10 numara eksikleri giderildi mi? Alt liglerden alınan oyuncuların uyum sağlayıp forma almaları zor görünüyor. Birçok mevkinin alternatifi olmadığından, zorlu lig maratonunda çok sıkıntı olur. Gecikse de saydığım mevkilere futbolcu alınmalıdır. Bütçe ve kadro değeri yönünden düşme adayı olduğumuz herkesin malumudur. Bizim az parayla isabetli işler yapmamız gerekir. Alternatif oyuncunun ya da her mevki için, kapasite olarak yeterli oyuncunun olmaması takımı büyük oranda etkilemektedir. Bu yıl hataya yer yok. Bizim için zor bir yıl olacak. Bunun hazırlığının yapılması ve tedbir alınması şarttır.

Tabi bunların yapılması için sıcak paraya ihtiyaç duyulduğu bir gerçek. Son iki sezondur küme düşme korkusu ile verilen ekstra primler, transferde yapılan hatalar sonrası boşa giden paralar sonucunda kulübün borçlanması. Belediyenin yaptığı ve yapacağı yardımların önceden kullanılması, başkanın sıcak para bulmasını zorlaştırıyor. Buda başkanı bonservisi elinde, takımında oynamamış, sorun ya da sakatlık yaşamış, transfer bitmeden takım bulmak isteyen, süper lig hayali kuran genç ve fiyat düşüren futbolcuya itmektedir. Görünen o ki transferin bitmesine az kala kiralık birkaç oyuncu alarak sezonu oynayacağız.

Yeşilyurt Belediyespor’un pilot takım olarak görülmeye başlanması, olumlu bir gelişme olarak duruyor. Oysa bunun zaten böyle olması gerekirdi. Bunun için anlaşmaya, protokol yapmaya gerek yoktu. İkisi de Malatya’nın, Malatyalının takımı.Tabi Yeni Malatyaspor kulübünde problemler çözülmemişken, pilot takımın lige hazır hale getirilmesi zor görünüyor. Kamuoyuna yansımış bir gelişme yok. Kulüpte yönetim kimlerden oluşuyor? Yetkili kim? Transfer yapılıyor mu? Hoca kim? Hedef var mı? Maalesef net cevaplar yok.

Malatya’da yapılması gereken, futbolu yaygınlaştırıp her yerde oynanmasını, yeni çocukların ve gençlerin katılmasını sağlamaktır demiştim. Tesis noktasında halen çok eksik var. Saha ile çocuğu buluşturmak gerekir. Belediyelerin nüfus yoğunluğunun olduğu, kolay ulaşılacak mahallelere saha yapması gerekir. Birde antrenörlere seslenmek isterim. Malatya TÜFAD şubesinin yapmış olduğu seminerde, Spor Bilimleri Fakültesinin değerli hocaları, son bilimsel gelişmelerden antrenörleri haberdar ettiler. Gözlemlerim o ki, gelişmeye ve değişmeye direnenler var. Çocukların gelişiminde rol aldığınıza göre, bu gelişimin doğru ilerlemesi için, lütfen kendinizi yenileyelim, bilginizi güncelleyelim. Halen bilim için yanlış, fakat kendisinin doğru zannettiği bilgilerle hareket edenler var. Soyut düşünme çağına gelmemiş çocuklara futbolu sevdirin ve futbolun içinde tutun yeter. Kendi hırslarınıza çocukları alet etmeyiniz.

Esen kalın…