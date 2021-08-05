DÜŞMAN HER YERDE

Ülkemiz üzerine hesapları olanlar her yerdeler.

İçimiz de dışımız da yanıbaşımızda mahallemizde sokağımızda ilimizde ilçemizde beldemizde bölgemiz de…

Her yerdeler.

Her fırsatta kin kusan düşmanlarımız var.

Her fırsatı kendine yontan hainler var.

Sel felaketini kendine nalıncı keseri yapanlar var.

Yangınları kendine yontan nalıncı keserleri var.

Zaman bu düşman güçleri anlama ve onları paylama zamanı.

Ülkemiz cayır cayır yanarken hâlâ oy devşirme hesapları içinde olanlar da var.

Bunlar hoş değil.

Düşmanlar bir yanda hainler diğer yanda oy devşirme, iktidarı yıpratma hesapları olanlar diğer bir yanda.

Şimdi oy derdine düşme zamanı mı?

Şimdi seçim hesabı yapma zamanı mı?

Şimdi bir kova su alıp yangına dökme zamanı.

Yangına körükle gitme zamanı değil.

Ama bakıyoruz birileri hâlâ oy devşirme derdinde.

“Yok efendim helikopter gelmemiş yok efendim böyle Ormana Bakanlığı olmazmış yok efendim yangınla böyle mücadele olmazmış”

Falan filan.

Biri kalkıp ta demiyor ki “devletimiz güçlüdür, hükümetimiz ayaktadır, elimizden gelen yardımı yapmaya hazırız”

Yok.

Böyle bir laf eden yok.

Varsa yoksa eleştiri.

Eleştiri yapmak o kadar kolay ki…

Önemli olan alternatif ortaya koymakta.

Var mısınız buna?

Yok.

O zaman susun.

Yangını söndürme gayretinde olanların şevkini kırmayın.

Utanmadan, sıkılmadan birde yangınla mücadeleyi dış güçlere malzeme olsun diye yalan haberlerle jurnalciler çıkmaz mı?

O ruh halinde olan insanlar ne kadar cibiliyetsiz, milliyetsiz olmalılar ki bu zamanda bile devleti yıpratma, hükümeti yıpratma çabalarındalar.

Olur da bu kadar mı olur yani…

Bunlar Allah tan korkmaz kuldan utanmaz adamlar olmalıları ki ellerinden gelen hainlikleri artlarına koymuyorlar.

Yazıklar olsun.

Şimdi birbirimizi yeme zamanı değil şimdi birbirimize destek olma zamanı.

Bunu yapma zamanı şimdi değilse daha ne zaman ?