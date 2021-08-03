SÜPER LİGDE DEĞİLMİYİZ?

Yeni Malatyaspor ligini şaşırdı sanırım. Haddadi ve Aabid’i sanırım yolunu şaşırarak Malatya’ya gelmiş.

Şayet onlarda gelmemiş olsa sanırım tüm kamuoyunun düşündüğü gibi 1.lig veya 2.lig takımı kuruluyor diye düşüneceğim.

Liglerin başlamasına az bir süre kalmasına rağmen ne uçak indi nede gemiler sahile yanaştı.

Sayın başkan bu çileyi Malatya halkına yaşatmaya mecburmuşsun. Bu insanların ne günahı var. Her sezon bu işkenceyi çekmeye mecburlar mı? Gaziantep, Sivas ve bu sezon lige çıkan Adana Demirspor cayır cayır transfer yaparken bizim alt liglerde aldığımız oyunculara güveniyor iseniz işimiz hayli, zor.

Hadi şunu söylerseniz ‘biz Yeşilyurt Belediye takımı için bu oyuncuları aldık’ derseniz sizi anlarım. Fakat Yeni Malatyaspor kadrosu ideal bir ekip olmadığı gibi alternatif hamle oyuncu dahi kadroya alınmadı.

Başında beri söylediğim ve yazdığım gibi hala merkez orta saha ve on numara acil gerekli. Sağ ön ve sol ön mutlaka alınmalı.

Stoper mevki için direk oynayacak en azında Sadık tarzında bir stoper lazım. Hala kapalı kutu gibisiniz.

Bugün yarın bombalar patlayacak diye açıklama yaparken insanların göz önün içine bakarak kandırdığınızın farkında mısınız?

Bu takımın sadece forması ve markası için takımının iyi olmasını isteyen taraftarının iyi takım izlemesini çok mu görüyorsunuz.

İki sezonda çekilen çileyi artık bu taraftarın çekmemesi ve müsabakayı izlerken göğsünü gere gere takımını izlemesi ve desteklemesini çok görmeniziz vebali çok kötü olacak.

Bunun hala farkında değilseniz söyleyecek söz yoktur. Görülen o ki yönetimi olmayan ve tek başına karar veren sayın başkan canı istediğinde takviye yapar. İstemezse transfer yapmaz.

Zaten küme düşmeye ve azap çekmeye alıştı bu memleket bunu da idare ederler diye düşünüyorsanız, sonuçlar kötü olduğunda vay halinize.

Tekrardan hatırlatırım.