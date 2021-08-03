Hakka Girmeyi Öğretiyorlar

Dedemin tek öğütü vardı, “Kimsenin hakkına girme, hakkını da yedirme.” Çocukluğumdan beri her anımda yanımda oldu bu öğüt. Şimdiye kadar kimsenin hakkına girmedim yani girmemeye çalıştım, hakkımı da yedirmedim. Ama sağolsun bazı insanlar hak yemeye zorla itiyorlar bizi.

Ben doğduğumdan beri annem kalp hastası ve dönem dönem çok zorlayan bir hastalık. Yirmi sene önce kıymetli doktorlarımızın başında gelen, iyi ki var dediğimiz, gitmesini hiç istemeyeceğimiz ve binlerce derde derman olan Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Nevzat Erdil annemi ameliyat etmiş ve rahat bir dönem geçirmiştik. Maalesef ikinci bir ameliyatın zamanı geldiği yaşadığımız sağlık sorunlarıyla kendisini gösterdi. Bu süre içinde kendisini çok yorduk aslında sorularımızla ama Nevzat hocanın doktorluğu kadar insan ilişkileri de harika olduğu için kapısı hep açıktı. Ameliyat öncesi yapılacak anjiyo ile son durum netleşecekti. Geçtiğimiz cuma günü anjiyo operasyonu için sabahın erken saatlerinde hastanede olduk, öğlen bir buçuk için planlamıştı ama akşam yedi buçukta zar zor sıra geldi anneme. Zaten kalp hastası olan stresten, sıkıntıdan uzak durması gereken hastalar saatlerce üzerlerinde ameliyat önlüğüyle aç susuz saatlerce beklediler, bekledikçe strese girdiler. Hastalar içeride hasta yakınları dışarıda gerginlikten patlayacaktı. Kalp hastalarının o şartlar altında saatlerce beklemesi ne kadar normal? Buna bir çözüm, düzen getirilmeli ve daha dikkatli koordinasyon olmalı. Yanlış anlaşılmasın doktorları yada çalışanları suçlamıyorum. Prof. Dr. Necip Ermiş ve ekibi gece yarısına kadar onlarca hastaya anjiyo yaptılar, yemeklerini bile ayakta yiyerek bir an durmadılar. Onların bu yaptıklarına karşılık teşekkür etmekten başka ne denir. Zor şartlar altında çalıştıklarını ve bir kez bile ‘of’ demeden hastalarını teselli eden doktor ve ekibini izledim bütün gün. Hemşir Mehmet Aslantaş o upuzun koridoru hızlı adımlarla kaç kez aşındırdı saymadım. Tatlı diliyle zaten hastalara hep destekti. Operasyon stresi ve sonucu beklemenin verdiği huzursuzlukla dakikaları saydık. Tam dura bize gelmişken başka bir kadın hastanın adı okundu. ‘Hayır, sıra bizde annem girecek’ derken aşağıya yirmi dakika önce indirdikleri ve doktor Şeyho’nun yakınıyım diye havasını atan kadın N.K hoooppp işleme alındı. Hiç huyum değildir ama ortalığı kattım birbirine. Sağlıkta torpil ne demek ya, bu nasıl bir adaletsizlik, ne iğrenç bir düzen. Bizde onlarca doktoru , mesleğimiz gereği siyasetçileri, sağlık müdürünü, başhekimi ve kadrosunu tanıyoruz diye kimin hakkına girelim? Yada niye girelim? Bir kere bile birinden öncelik istemedim. Ama anladım ki yapmalıymışız. Ülkemin dört bir yanı cayır cayır yanarken neye üzüleceğimizi şaşırdık. Sağlıkta torpil, eğitimde torpil, adalette torpil, çalışma alanında torpil. Yeter artık ama ya, gerçekten yeter. Bari Allah’ın verdiği canın sağlığında yapmayın bunu. Demek ki sağlam bir kapın yoksa hastane köşelerinde adaletle sıranı beklerken hakkını yiyenleri izleyip dert sahibi olabilirsin. Hatta kaderine kahredip çaresizce ölümü beklersin.



