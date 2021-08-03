DERT BİR DEĞİL…

Dert bir değil elvan elvan.

Yani çeşit çeşit.

Hangi biriyle uğraşacaksın…

Yalancılar bir yanda talancılar diğer yanda.

Yangın bir yanda tutuşturucular bir yanda.

Terör bir yanda destekçileri bu yanda.

Muhalafet bir başka alem.

İktidarın, bir oraya bir buraya koşmaktan canı çıkıyor.

Takdir eden yok, takdir edilmeyi bekleyen hiç yok.

“Vay efendim ülke yanıyormuş ta hükümet çaresizmiş”

Sel Kradaniz den doğuya kaydı önüne kattığını yıkıp geçiyor.

Vaha vah ki ne vah vah…

Çalışmayan, kapasitesiz uçaklara mı yanarsın yoksa helikopterlerin bir o yana bir bu yana su taşımasına mı bakarsın.

Dert bir değil elvan elvan.

Yunanistan bir yanda Rumlar diğer yanda…

Amerika Dedeağaç ta Rusya Suriye de burnumuzun dibinde.

Çin’i uzakta sanmayın onlar da aha şuracıkta, Afrika’yı ele geçirmek üzereler.

Pahalılık bir yanda market zamları bir yanda.

Sebzeye elini uzatamıyorusun, Marmaris yangınından daha tehlikeli.

Bir yerde yangın olsa “hadi neyse” diyeceksin ama yangın her yerde.

Mutfaktaki yangın daha bir beter.

Dağlardaki orman yangınlarını söndürmek kolay değil ama mutfak yangınlarını söndürecek buluş daha bulunamadı.

Ceplerdeki yangın her yerimizi yakıyor.

Dert bir değil elvan elvan.

Muhalafet siyasette herşeyi kullanıyor.

İktidar nereye yetişeceğine bakıyor.

Eli bir o yanda bir bu yanda, ülkenin her yanında.

Muhalfetin tuzu kuru nasılsa, eleştiriyorlar o kadar…

“Hadi gel, şu işin ucundan sende tut, bak bu ülke, millet, devlet meselesi” desen bir anda sırtlarını dönerler.

“Sen iktidarsın işine bak, bana bakma” derler.

Çünkü muhalafet yapıyor, işleri bu.

Ne yangın ne zam ne pahalılık ne hükümket, üstüne üstlük bir de göçler çıkmaz mı başımıza!

Kapıları açsan bir türlü açmasan bir türlü.

Hani Türk misafirperver ya…

Afganlılar korkusu bastı şimdi de…

Suriyeliler tüm göçlere illallah dedirtti.

Aman ha aman kapıları açmayasınız yoksa birkaç ayda elli yıl geriye gideriz.

Dert bir değil ki, elvan elvan, hangi birine yetişesin…