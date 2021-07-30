TRANSFER GEREKLİ BAŞKAN !

Yeni Malatyaspor Gaziantep FK karşısında aldığı galibiyetin gölgesine sığınıp transfer yapmayarak takımın geleceğini riske sokuyor.

Özel müsabakalar lig için ölçü olmaz tezi her ne kadar konuşuluyorsa da sen kendini ve işini garantiye alacaksın.

Geçen yıl kiralık olan iki oyuncu dışında alına oyuncular takımlarının anlaşmadığı oyuncular.

Alınan genç nitelendirilen oyuncular Süper Lig’i kaldıracak kalitede değiller. Başkan her sezon yaptığı gibi müsabakaların başlamasına yakın aldığı oyuncular ile lige devam etmenin hesabında sanırım.

Kadronun beraber çalışması ve özellikle müsabaka kondisyonu açısında ne kadar özel müsabaka oynanır ise taktımı lige o kadar iyi hazırlarsınız.

Ancak görülen o ki hala merkez orta saha ve on numara eksikliği var. Sağ bek mevkiinde Beşiktaş oyuncusu Douglas konuşuluyor onun transferi hala yapılmadığı gibi iki sezondur müsabaka oynamamış olması ve ağır sakatlıktan çıkması takıma ne kadar katkı yapacağı muamma.

Sistem nasıl olacak. Şayet dörtlü savunma olacak ise mutlaka sağ önde takıma direk katkı sağlayacak bir oyuncu ve mutlak bir stoper gerekli.

İrfan Buz sesini çıkartmıyor. Ben bu takımda olayım ne olursa olsun zihniyeti bir teknik adama yakışmaz.

Hangi mevkilere ihtiyacı var ise mutlaka transfer istemeli. Şayet eksikler alınmaz ise iki üç müsabaka sonra hoca yolcu benden söylemesi.

Zaten duyumlara göre başkanın B planı hazır. Muhtemelen gelecek hoca şimdiden ayarlanmış gibi.

Teknik adam duruşunu göster hoca yoksa işin hayli zor.

Benden söylemesi.