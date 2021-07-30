ARSLANTEPE TEŞEKKÜRÜ…

İlk kazılara 1930'lu yıllarda Leuis Delapone başkanlığında bir Fransız ekip tarafından başlanan Arslantepe, II.Dünya Savaşı sırasında ara verilen kazılara savaş sonrası Fransız arkeolog C.Schaelfer tarafından tekrar başlanmış fakat sürekli olmamıştır. Sürekli hale gelen kazı çalışmaları 1961'yılında önce Salvatore M,Puglisi, sonra da Alba Palmieri başkanlıgında Roma Üniversitesi'nden bir ekip tarafından olmuştur. Palmieri'nin 1990'da ölümünden bu yana kazı başkanlığını gene aynı üniversiteden Marcella Frangipane sürdürmüş ve günümüze kadar getirmiştir…

7000 yıllık tarihi geçmişi ve hakkında en fazla uluslararası makale yazılmış olması ile diğer höyükler arasında en büyük farkı yaratan bir kültür mirasımız olan Arslantepe ile ilgili bir önceki yazımda, kalıcı listeye girmemiz için katkı sağlayanlara derneğim ve şahsım adına teşekkür etmiştim.

Fakat konuyu derinliğiyle incelediğimde teşekkür edilmesi gereken birçok kuruluş ve kişi olduğunu ve bu kişilere haksızlık ettiğimi gördüm.

Vefanın İstanbulda bir semt olmadığını bilenlerdenim onun için bu yazımda hakkını teslim etmem gerekenlere hakkın teslimi için salt teşekkür edeceğim kişi ve kuruluşları yazacağım.

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Arslantepe’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesine alınması için katkı sunan;

Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Sivas Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Malatya Müze Müdürlüğü, Fırat Kalkınma Ajansı…

Malatya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi

Malatya Halk Eğitim Merkezi, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü, Battalgazi Belediyesi, Battalgazi Kaymakamlığı, Orduzu Mahalle Muhtarlığı, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Turizm ve Otel işletmeciliği bölümü, TMMOB Mimarlar Odası Malatya Şubesi, Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Orduzu Eğitim ve Kültür Derneği…

Prof. Dr. Marcella Frangipane (La Sapienza Üniversitesi), Prof. Gian Maria Di Nocera (arkeoloji, Viterbo Tuscia Üniversitesi), Prof. Dr. Mehmet Karagöz (İnönü Üniversitesi tarih), Prof. Dr. Bülent Yılmaz (İnönü Üniversitesi. peyzaj mimarlığı), Doç. Dr. Yusuf Cahit Çukacı (İnönü Üniversitesi işletme), Dr. Öğretim Üyesi Aysun Tuna (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi), Dr. Öğretim Üyesi Hulisi Binbaşıoğlu (İnönü Üniversitesi turizm ve otel işletmeciliği ve Dr. Öğretim Üyesi Fazıl Ercan (İnönü Üniversitesi Seramik sanatlar), Dr. Sevgi Dönmez (İnönü Üniversitesi Arkeoloji Bölümü), Neslihan Durak (İnönü Üniversitesi), İnan Orhan (MAFSAD Başkanı), Ali Cengiz (Kültür Müdürlüğü), Abdülkadir Artan (Avukat), Bekir Sözen (Çekül Vakfı), Levent İskenderoğlu (KUDEP Başkanı), Bayram Birol Güngör (KUDEP Başkan Yardımcısı), İsmet Sarıgül (Battalgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı), Mercan Sarı (Battalgazi Belediyesi Kültür Müdürü), Evrim Ulusan (şehir ve bölge planlama), Duygu Mert (şehir ve bölge planlama), Uğur Işık (arkeoloji), Cem Kaya (arkeolog) ile Bülent Korkmaz (turizm araştırmacısı ve tercüman)…

Ayrıca 2009- 2012 yılları arasında görev yapan Malatya Valimiz Ulvi Saran’a, Valimiz Sayın Aydın Baruş’a, milletvekilimiz Sayın Öznur Çalık’a, Büyük Şehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan’a, Battalgazi Belediye Başkanı Sayın Osman Güder’e, İnönü Üniversitesi Rektörü Sayın Ahmet Kızılay’a, Kültür müdürü Sayın Çetin Şişman’a, tekraren kazı heyeti başkanı Sayın Marçella Frangipane’ye şahsım ve derneğim adına sonsuz teşekkür ederim.

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Arslantepe paydaşlarına listeye alınmakla işimizin bitmediğini, bundan sonraki süreçte yapılması gerekenleri (öncelikle toplanma yeri) biran evvel yapmaları ve UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesinde sürekli kalıcı! olmamızı sağlamalarını eğer savsaklama durumunda Kasım 2022 tarihinde kalıcı listeden çıkartılabileceğimizi belirtmek istiyorum.

“UNESCO için en önemli kriter kültür varlıklarının korunmasının sürdürülebilir olmasıdır.”