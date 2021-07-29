Allah’ından Bulmaz!

Üzerini örttüğümüz her şeyin mutlaka altında kalırız der Alice Miller.

Zulmümüz, adaletsizliğimiz, akılsızlığımız, ahlaksızlığımız, kalitesizliğimiz… ve dahası her neyin üstünü örtüyorsak onun altında kalacağız elbette!

Deve kuşu gibi kafamızı kuma sokmaya çalıştığımızda kıçımızın açıkta kaldığını unutacağız.

Birileri bize adil değilsin diyecek, biz Ömer’i anlatacağız.

Birileri bize zulmediyorsun diyecek, biz Malcom’u anlatacağız.

Birileri bize aklını kullanmıyorsun diyecek, biz Einstein’ı anlatacağız…

Çünkü bizim hayatta yapabildiğimiz en iyi şey manipülasyon!

Gerçeklerden kaçarak, gerçeklere göz yumarak, gerçekleri manipüle ettiğimizi zannediyoruz.

Ama gerçekler çıplaklığı sever. Er ya da geç soyunacaktır!

Sıcağı aklımızdan sileceğimizi düşünüp kor ateşin üstünden yürüyebileceğimizi iddia ediyoruz. Ateşi yakıp kor haline getirip hadi yürü diyebilecek birilerinin olabileceğini düşünmeden sallamaya devam ediyoruz. Adamı çıplak ayak ateşin üstünde yürütürler!

Kibrimiz iblisi kıskandıracak noktaya gelmiş. Her şey istediğimiz gibi oluyor. Hiçbir sıkıntımız yok. İblise verilen süre bize verilmez mi zannediyoruz?

Tüm sapkınlıklarımızı süslü laflarla, olmayanı olmuş, olanı olmamış gibi gösterme yoluyla örtme derdine düşmüşüz.

Verdiğimiz bütün imtiyazların ana kaynağının sessizlik olduğunun farkında bile değiliz.

Ben güçlüğüm diyeni kıblesi yapıp ona eğilen omurgasızlarla, rahatı için sessizliğini bozmayanlar arasında bir farkımız olduğunu düşünüyoruz ve yine yanılıyoruz.

Biz gücün altında kalmıyoruz.

Güçlünün altında da kalmıyoruz.

Sessizliğimizin altında kalıp eziliyoruz!

Aklınızdan soru işaretleri eksik olmasın…