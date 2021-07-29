MALATYA FUTBOLUNDA Kİ GÜNDEME DAİR YORUMLARIM

Bir müddet aradan sonra sizlerle birlikteyim ve ilimizin futbolu ile ilgili gelişmelerde görüşlerimi paylaşacağım. Aynı kişiler aynı şartlar ve aynı uygulamalarla farklı sonuçlar elde edemezsiniz. Yeni Malatyaspor’un altyapı ile ilgili hiçbir projesinin ve amacının olduğunu görmedik. Yöneteninde çalışanında tek dertleri orada kalabilmekti. Yöneticide eminim tek sahada bu kadar kategorinin çalışamayacağını biliyordu. Çalışanda ısrarcı değildi. Zorunluluklar giderildi mi? Çocuğunun altyapıda forma giymesini isteyen veliler tatmin edildi mi? Evet. Her yılda bir proje açıklanarak millet oyalandı mı? Evet. Hepsi işte bu. Oysa gençlerin ne hikayeleri, ne hayalleri vardı.

Altyapıdan oyuncu çıkarman için öncelikle kararlı olmak ve bir plan dahilinde hareket etmek gerekir. Bir defa tesis eksiğin olmayacak. Bulunduğun il, hatta bölgen senin için altyapıdır. Her takımı pilot takımın gibi görmelisin ve lokomotif görevi yapmalısın. Önce futbolu canlandırıp, oynayan sayısını artırmalı ki seçme şansın olsun. Genetik ve saha testleri sonrasında doğru seçimle altyapına aldığın çocuğu, bilimsel ve çağdaş futbol anlayışı ile eğitebilecek antrenörleri de liyakatle seçtiğinde mutlaka futbolcu çıkacaktır. Siz bunları hiçbirini yapmayın, kendinizi gençlerin, velilerin, sporseverlerin ve kendi vicdanınızda masum ilan etmek için, Malatyalı antrenörleri hiçe sayın ve dışarıdan hoca getirin. Bu hiç hoş olmamış ve tepkiyle karşılanmıştır. Her gerçeği inkar edip sadece antrenörlerde suç aramak doğru değildir. Seçimlerinizi sorgulayın ve yaptıklarınızı gözden geçirin. Dışardan gelenin buradakinden üstünlüğü yok. Hepimiz aynı süreçlerden geçerek diploma alıyoruz. Sadece işi liyakat sahibine vereceksiniz. Malatyalı antrenörlerin haklarının savunulduğu yazılar yazıldı fakat bu yazıları bile beğenme lütfunu göstermeyen gündem yapmayan antrenörlerimizin sessizliği hayra alamet değil.

Yeni Malatyaspor bütçe ve kadro değeri olarak son üçün içinde bulunuyor. Buda gösteriyor ki eğer az para ile doğru transferler ve olağanüstü işler yapmazsanız düşersiniz. Haddadi ve Aabid transferleri yerinde olmuştur. Diğerleri için konuşmak erken olmakla beraber, on birde oynayacak ya da alternatif olarak zaman zaman sahada yer bulacak birkaç isme daha ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

Yeşilyurt Belediyespor’un şimdiye kadar pilot takım olarak görülmemesi, kadrosunda Malatyalı gençlere yer verilmeyip, belediyenin parası ile üst lige çıkarıp hava atacakların oyuncağı haline getirilip misyonundan uzaklaştırılması Malatya’daki futbol yönetenlerin en büyük hatalarıdır. Bu takım Yeşilyurt halkının parası ile kurulmuştur ve misyonuda bellidir. Bunun dışına çıkarıldığında harcanan paralar milletin hakkıdır ve helal değildir. Bu takım Malatyalıya hizmet etmedikten sonra olmasının bir anlamı da yoktur. Malatya’da yapılması gereken, futbolu yaygınlaştırıp her yerde oynanmasını, yeni çocukların ve gençlerin katılmasını sağlamaktır. Yeşilyurt Belediyesi Tecde ve Karakavak arasına futbol sahası yaparsa en büyük hizmeti yapmış olur. Ulaşım kolaylaştıkça oynayan sayısı artacaktır. Eğer yetenek futbola başlatamadığınız çocuktaysa, Malatya’dan futbolcu çıkmaz.

Esen kalın…