YETİMHANEDEN ŞEHİTLİĞE

Kıymetli hemşerilerim, geçmiş Bayramınız mübarek olsun. Allah, hepimizi daim bu günlere çıkarsın inşallah.

Bayramda eşimle birlikte Malatya Şehitliğini ziyaret ettik.

Şehitlik, kırmızıydı, beyazdı ve yeşildi.

Şanlı Bayrağımızla bezenmişti ortam. İkinci renk mermer beyazı, üçüncü renk de çam yeşiliydi.

Ve ortamın dolukan gözleri, dokunmadan ağlayacak gibiydi.

Ve ağlıyordu da.

Evet, evet buradaki yeşili, gözyaşı büyütmüştü…

Mezar başında oturup düşünen, dualar eden, sessiz sessiz, hüngür hüngür ağlayan, mezarı silen, seven, çocuk gibi okşayan, konuşan, mezarlıkta gezinen kadın, kız, kızan herkes kardeşti sanki. Birbirine sevgi dolu, anlayış dolu bakıyor, selamlaşıyor, gözüyle, diliyle hatır soruyor, acısını paylaşıyordu.

Evet bunun adı Şehit Kardeşliğiydi.

Şehitlik bakım görevlisi Burhan Erol sanki kendini buraya vakfetmişti. İşini sevgiyle yapıyordu.

Bayramını kutladım. Yaptığının aynı zamanda sevap olduğunu söyledim.

-Öbür dünyada onlar beni cennetin kapısında bekleyecekler dedi.

Şehitliğimizde yetmiş dokuz asker, yirmi bir polis, on dört görev şehidimizin ve kırk bir gazimizin kabri var.

Diğer şehitlerimizin kabri, ya köyünde ya da ailesinin yaşadığı başka ilde.

Hepsinin yeri de Türk Milletinin kalbinde…

Askerler, polisler yanında görev şehidi, öğretmenler, memurlar, imamlar vardı. Örneğin; öğretmen Atilla Aydoğdu, TCDD memuru Bünyamin Kızlarkayası, imam H. Ahmet Güner.

Türkiye’nin ilk kadın bölük ve ilçe jandarma komutanı, Şırnak’ta kaza sonucu helikopterinin düşmesiyle 12 asker arkadaşıyla şehit olan Yarbay Songül Yakut da buradaydı.

Örenli şehidimizin biriktirdiği parasının, ailesi tarafından Mehmetçik Vakfına bağışlandığını öğrendim.

Bazı şehitlerimizin mezar taşında, memleketi olarak Malatya değil de başka il adı yazıyordu ki, bu iller doğdukları illerdi.

2008 yılında, Kemah’ta, Tabur Komutanı olarak, PKK’lı teröristlerin erzak aldığını duyduğu köye gidip dönerken, PKK’lı hainlerce yola döşenen bombanın uzaktan patlatılmasıyla sekiz askeriyle birlikte şehit düşen Yarbay Miktat Şamdancı’nın memleketi de Ankara yazıyordu…

O, Ankara’da doğmuştu ama Malatyalı olmuştu…

Şehit Kurmay Yarbay Miktat Şamdancı’nın yaşam öyküsü çok dokunaklıydı.

Şehir Yarbayımız iki yaşındayken yetimhaneden, Malatyalı Ümmihan Şamdancı ve Nezir Şamdancı çifti tarafından evlat edinilerek Malatya’ya getirilmiş, el bebek, gül bebek büyüyüp, Harp Okulu, Harp Akademisini bitirmiş, sonunda hain, Türk, Kürt düşmanı, Türkiye düşmanı, ABD maşası PKK’lı katiller tarafından şehit edilmişti…

Cenaze törenine, Şehidimizin biyolojik annesi de büyüten annesi de ve kayıt babası da katılmış gözyaşı dökmüştür.

Malatya Şehitliğimizde Şehit Uzman Onbaşı Ali Seydi Özdemir ile Şehit Uzman Onbaşı Emre Büyükyıldırım’ın kabirleri yan yanadır.

Bu yan yana olmanın bir anlamı var tabii…

İki şehidimiz, iki hemşeri, Çukurca’da görev yapan ve birbirinin çorabını yıkayacak denli çok yakın iki arkadaştır.

Ali Seydi Özdemir Çukurca’da PKK’lı katillerin uzaktan attığı roketle 2018 yılında şehit düşer.

Ali Seydi Özdemir’in cenaze töreni, Kılıçdaroğlu’nun gönderdiği çelengin, CHP-HDP işbirliğine tepkili bir grup tarafından parçalanmasıyla anımsanır.

Emre Yıldırım Malatya’ya geldiğinde, doğru arkadaşının mezarının başına gider, göz yaşı döker, dua eder ve Ali Seydi Şehidin boş olan yanının kendisine ayrılmasını ısrarla talep eder.

İki sene sonra da, bu sefer Emre’nin Vatan-Millet düşmanı, ABD uşağı PKK’lı teröristlerin üs bölgesine yaptıkları füze saldırısı sonucu şehit olduğu haberi Malatya’ya, şehidin Yazıhan’daki baba ocağına düşer.

Ve Emre Yıldırım, kader arkadaşı Ali Seydi Özdemirin yanında boş bırakılan yere gömülür.

Vatanını savunmak için PKK’ya karşı omuz omuza savaşan iki arkadaş, şimdi yan yana yatmaktadır.

Malatya Şehitliğinde yatan şehitlerimizi ve bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum.

Tabii ki şehitlerimize görevlerimiz rahmetle anmakla bitmez!

Milletimiz, onların emanetlerini bağrına basıyor; Devletimiz her bakımdan sahipleniyor, eğitimlerinde, sağlık sorunlarında, işe yerleştirilmelerinde tabii ki öncelikler tanıyor.

Devletimiz ve Milletimiz omuz omuza vererek Türkiye’yi ve Bölgeyi, dahası Dünyayı onlara dar ediyor.

İçişleri, Milli Savunma Bakanlarımız, tek bir terörist kalmayıncaya değin terörle mücadelenin duraksamadan devam edeceğini söylüyorlar. Söylemekle kalmayıp, gördüğümüz, duyduğumuz, bildiğimiz gibi çok büyük başarıyla gereğini yapıyorlar.

Bu mücadele sadece kahraman askerlerimize, polislerimize de bırakılmamalıdır.

CHP Battalgazi İlçe Başkanıyken, eski belediye binasının yerine sanatsal bir Terör Şehitleri Anıtının yapılmasını talep etmiştim.

“Çocuk, genç, kadın, erkek gelip geçenlerin, kimisi saygı duruşunda bulunur, kimisi Fatiha okur. İnsanlar durur düşünür, duygulanır. Böylelikle terör karşısında yekvücut durma bilinci oluşur.” demiştim. Bir süre sonra Büyükşehir Başkanımız Ahmet Çakır, anıtın yapılacağını açıkladı. Sonra nedense kaldı. Şimdi Selahattin Gürkan Başkanımızdan talep ediyorum. En azından tartışılmasını istiyorum.

Beylerderesi’nde, eski şoför okulu, askeri tesisleri içindeki Şehitler Anıtı da merkeze taşınabilir.

Bir diğer önerim de, vatandaşlarımızın Şehir Mezarlığı içinde bulunan Şehitliği ziyaret etmeleri teşvik edilmesidir.

Bundan da önemlisi, ilk, orta ve lise öğrencilerimizin dahası üniversite öğrencilerimizin düzenli ve sürekli olarak belediye otobüsleriyle, buraya taşınması, şehitliğimizi gezmelerinin, görmelerinin, duygulanmalarının sağlanmasıdır.

Bu yolla, çocuklarımızda vatan sevgisinin, şehitlerimize, gazilerimize minnet ve vefa duygusunun gelişmesine, PKK terörüne karşı ortak bilincinin oluşmasına hizmet edilmelidir.

Bu çalışma güncel olarak, samimi Atatürkçülerin, kendi konumlarını, duruşlarını, neye, nereye hizmet ettiklerini düşünmelerine ve kendilerini sorgulamalarına da hizmet edebilir.