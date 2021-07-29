SURİYELİLER SORUN MU?

Suriyeliler sorun mu?

Malatya’ya on binlerce aile olarak geldiler.

Önce kamplara sonra şehrin her tarafına yayıldı, yerleştiler.

Savaş mağdurları olarak sığındılar bize.

Elbetteki Esat denen canavarın , İnsan kasabının bombalarının altında bırakamazdık.

Kapılarımızı sonuna dek açtık “hoş geldiler sefa geldiler” dedik.

“Din kardeşimiz” dedik “soydaşlarımız”dedik “insanlık adına” dedik, aldık içeri.

Eyivallah.

Sonra ne olu?

Dedikodular ayyuka çıktı.

Yok maaş alıyorlar yok bedava doktora gidiyorlar yok bedava ilaç alıyorlar yok sıraya girmeden tedavi oluyurlar…

Neler neler denmediki veya denmiyorki!

Öyle veya böyle...

Şehrin her mahallesine yerleştiler.

Dinimiz bir olsada kültürleri çok farklı.

Gelenekleri, görenekleri, yaşam şekilleri, konuşma adapları, lakayt olmaları, umursamaz olmaları çok farklı bizlerden.

Elbette bir toplumda iyleri de vardır kötüleri de.

Hani derler “beş parmağın beşi bir mi” diye, aynen öyle bunlar.

Hayatı yaşayış şekilleri bile farklı.

Böyle olunca en başta ben olmak üzere herkes şikayetçiyiz!

Benim müstakil olan evimin arka tarafındaki bitişik nizam apartmanda dört aile, yanımdaki apartmanda iki aile, karşımdaki altlı üstlü dört aile, yanında evde iki aile ve bu bölgede dükkanlar, ikinci el eşyacıları, butikçiler falan bir sürü Suriyeli aile var ve anormal şekilde çocuk sahibi olmuşlar!

Genç bir kadının karnında bir bebek,çocuk arabasında bir çocuk ve kendiyle yürüyen en büyüğü ancak on yaşında olan üç çocuk daha…

Türkiye de doğum yapınca haliyle Türk vatandaşı oluyorlar.

Bağırarak konuşmaları, saygısızlıkları, büyük küçük demeden ciddiyetsizlikleri, pis oluşları,temizliğe dikkat etmemeleri, çöplerini bile her dakika hemen kapımının önüne atıp hemen içeri kaçmaları, arabaları çizmeleri, bahçelere duvarlardan atlayarak girmeleri kendilerini uyarak kişiyi takmamaları, falan falan…

Daha sayamakla bitmeyecek olumsuz bir yaşam şekilleri ile Suriyeliler büyük sorun.

Onlarla yaşamayı kabulleneceğiz ama yetkili birimler bunları bir hizaya çekmez, uyarmaz, daha edepli yaşamaları ve bizlere uyum sağlamaları konusunda dikkatlerini çekmezlerse gidişat iyi değil…

Benden söylemesi.