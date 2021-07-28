ASLANTEPE İÇİN GEÇ BİLE KALINDI

Malatyanın tarihi derinliği olan atalarımızdan bize miras kalan Aslantepe höyüğü UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınmış.

Düğün dernek yapıyor kutluyoruz.

Bu yolda emek harcayanlara teşekkür ediyoruz.

Nihayet...

Eh yani, nihayet bizim de bir Dünya Mirası tarihi belgemiz, vesikamız var artık.

İyi ama biraz geç kalınmadı mı?

Göbeklitepe denen yer daha yeni keşfedildi ve çevresindeki tarihi yerleşim alanları olan yedi tepe daha, sadece tahmini olarak lafı edilirken Malatya’nın Aslantepesi elli, atmış yıldır İtalyan, Alman arkeologlar tarafında kazıları yapılıyopr, burada yaşamış olan insanların yerleşim alanları ortaya çıkarılıyordu.

Bundan on yıl önce Göbeklitepe’nin adını duyan var mıydı?

Yoktu.

Ama Aslantepe’nin adı, sanı, tarihi geçmişi vardı ve biliniyordu.

Neden biz kendimizi bu kadar hafife alıyor da insanlık tarihine ışık tutacak kazılarımızı çevre illerimize, ülkemize ve dünya’ya tanıtamıyoruz acaba?

Elli atmış yıl öncesinde bununan, bilinen, kazıları yapılan ve ortaya çıkarılan Aslantepe höyüğünü neden tanıtamadık?

Neden İl Kültür Müdürlüğü bu konuda harekete geçmemiş?

Neden Turizm il Müdürlüğü bu Aslantepeyi ülkemiz turizm kaynaklarına tanıtım buroşürlerine koydurmayı başaramamış ki…

Veya tanıtımları yapmışlarda dikkate alan mı olmamış?

Neden?

Göbekli tepe on iki bin yıllık geçmişi ile daha dün dünya sahnesine çıkarken Aslantepe elli atmış yıldır dünyanın gündeminde olmalıydı.

Tanınmalıydı…

Sekiz bin yıllık bir tarihi geçmişi, derinliğ olan Aslantepe’yi her yıl dünya’nın dört bir tarafından gelen turistler ile dünya tanımış olmalı değilmiydi?

Geç kalınmasına ilimiz adına üzlüyorum.

İlimizin tarihi güzellikleri, geçmişi, kültürü neden kaplumbağa yürüyüşü misali ağır aksak yapılıyorki?

Turizm şirketleri geçmişte beni arayarak “yabancı turistler artık Türkiye de farklı tarihi yerler görmek istiyorlar, siz tv programı yapmış, belgeseller çekmişsiniz, bize turistleri getirebileceğimiz tarihi güzelliikleriniz nereler ise bize söyler misiniz, yardımcı olur musunuz” diye soruyorlardı.

İl Kültür Müdürlüğüne değil de bana soruyorlar!

Mesela Arapgirdeki yeraltı şehrşini neden hâlâ gün yüzüne çıkaramıyoruz?

Yazacak o kadar çok konu var ki bu yönde, hangi birini yazayım.

Yazınca konuçunca da bana sinirleniyor tepki koyuyorlar.

Haksızmıyım doğruları gerçekleri yazınca…

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar mış!

Varsın kovsunlar ama bunlar doğru.