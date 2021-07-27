KİMİN MALINI KİME VERİYORSUN!

Sayın Mehmet Çınar Yeşilyurt Belediyespor takımını hangi akıl ve mantık ile başkalarına devir ediyor anlamış değilim. Yeni Malatyaspor takımı yaptığı yanlışlar ve hatalı yönetim yüzünden iflas etmiş durumda.

Hangi bilgi ve donanımla bu takımı yaşatacaklar bekleyip göreceğiz. Adil Gevrek birilerinin ihtiras ve beklentilerini sinsi planları ile birkaç kez takımı birilerinin üzerinde almaya çalışan zata vermeye çalışması aslında kafaları karıştırıyor.

Pilot takım uygulaması gerçekten önemli bir proje. Ancak bu işi yapacak donanım ve bilgiye sahip insanların olması gerekir.

Başkanın iyi niyetini kötüye kullanacaklarınızdan emin olmazsam kesinlikle bana ne derim. Ama bu işi bu kadar çok isteyen insanların tek derdi ahbap çavuş misali bir ekiple sadece kendilerini mutlu etmek.

Sorarım size yedi sezondur Adil Gevrek başkan kendi alt yapıları beton sahada idman yapıyor. Buna bir çözüm bulamayan zihniyet ile hangi projeleri ortaya koyacak?

İnanın iyi gideceğini bilsem veya gerçek anlamda bir pilot takım yapısı oluşacağını bilsem sonuna kadar yanlarında olurum ve desteklerim.

İki veya üç ay sonra hep birlikte göreceğiz bir adım ileri gidemeyecek bir zihniyet ile takımı borç batağına batırıp hep birlikte kaçacaklar.

Sayın Mehmet Çınar maalesef hangi beyinler tarafında yönetiliyor buna bir anlam vermek gerçekten zor.

Saygı duyduğum bir insanın bu kadar hatalı işler yapması hayra alamet değil. Başka işlerden kendisine gelen eleştiri ve tenkitler kafasını tamamen karıştırmış ki bu kadar hatalar yapıyor.

Gerçekten yazık ve çok yazık olacak. Bu kadar iyi işler yapıp takımı profesyonel lige çıkartıp elinin tersi ile başkalarına peş keş çekeceksin inanın şaşırıyorum.