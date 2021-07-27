Olmasa da olur

Pandemi sürecini saymazsak uzun zamandır Malatya’nın her yaz yapılan meşhur, binlerce kişiyi toplayan, yediden yetmişe herkesin heyecanla beklediği kayısı festivali yapılmıyor. Bir kere yapılmayınca devamı geldi maalesef ve hasret kaldık o eğlenceyle geçen dolu dolu bir haftaya. Benim için kayısı festivalinin yeride çok ayrı. Bundan 15 sene önce mesleğe ilk başladığım yılda festivalden canlı yayın yaparak ekrana çıkma fırsatı buldum. Yetmezmiş gibi aynı mesleği yaptığım eşimlede görevli olduğunuz festivalde tanıştım. E daha ne olsun değil mi?

Malatyalıların neredeyse tamamı bence o günleri ‘Hey gidi günler’ diye yad ediyordur. Çünkü her geçen yıl coşkusunu kaybetmeye başladı bizim uluslararası festivalimiz. Dünyanın dört bir yanından gelen ve kendi ülkesine ait gösteriler yapan dansçılar, en ünlü sanatçılar, şahane gösterilere ev sahipliği yapan kortej yürüyüşleri sadece anılarımızda kaldı. Kendime kafa izni verdiğim ve il dışında olduğum zaman diliminde sosyal medyadan gördüm ki festival bu sene yapılacakmış. İçimde yaşadığım sevinci anlatamam neredeyse tatili yarıda kesip gelecektim. İyiki de gelmemişim. Olmasa da olurmuş kayısı festivali. Hatta olmasa daha iyi olurmuş. Kimse pandemiyi bahane etmesin çünkü başka şehirlerde yapılan etkinlikler, konserler tozunu attırdı eğlencenin. Biz tanıtım desen yapamadık, Zara ve Kutsi’den başka isimlerin sahne almaması ise hayal kırıklığıydı. Çok uzağa gitmeden Elbistan’a bakarsak güzel bir festival hazırlığı içindeler. Büyükşehir bile değil Elbistan Kahramanmaraş’ın bir ilçesi ama hakkını verecek sanki festivalin. Haluk Levent, Melek Mosso, Cem Adrian gibi ünlü isimlerin sahne alacağı Elbistan Festivalinin afişleri de Malatya caddelerine kadar asılmış. Ünlü haber siteleride festivalin duyurusuna geniş yer vermiş. E bundan iyisi Şam’da kayısı. Ay pardon kayısı demeyeyim kayısıdan yana derdimiz büyük. Festivalinden rekoltesine, kayısı alımından taban fiyatına kadar beceremiyoruz. Şapkayı önüne koyması gerekenler hala şapkayı kafasında tutunca yapamıyoruz.