İÇİMİZDEKİ ALÇAKLAR

Kıbrıs olayı önemli.

Gündem de şimdi yavru vatan Kıbrıs’ın sorunlarının sonlandırılması var.

Bu sorunları da arındırma işi gene Erdoğan’a kaldı.

Devletin ve milletin içine düştüğü çıkmaz sanılan bir çok sorunu nasıl zaman içerisinde birer birer çözdü ve çözüyorsa şimdi de Kıbrıs sorununu çözmeye azmetmiş durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Ancak kangren olmuş sorunları çözerken sıkıntılarda yaşanıyor.

Bu sıkıntıları da bertaraf etmeyi bilen Erdoğan bunu yaparken içimizdeki alçaklar bizi içeriden tıpkı dışarıdaki düşmanlar gibi sinsice vurmaya devam ediyorlar.

İçimizdeki alçaklar diyorum çünkü bu asil ve necip milletin sorunlarla boğuşmasından memnunluk duyanlar var.

Bunlar hem Türkiye içinde hem Yavru vatan Kıbrıs ta varlar.

Onlara kalsa hem ülke parçalanacak, bölük pörçük edilecek hem Kıbrıs.

Bunlar milletin geleceğini değil kendi geleceklerinin hesabındalar ve düşmanların ekmeklerine yağ sürüyorlar.

Düşüne biliyoırmusunuz, Kıbrıs ta Cumhurbaşkanı seçile Mustafa Akıncı diye bir siyasetçi

kalktı ne dedi?

“Rumlara anlaşabilmemiz için 1974 te alınan toprakların bir kısmını verirsek barış imazal”nır"

Be hey akılını peynir ekmekle yemiş adam sen bu akılla mı Kıbrıs ta Cumhurbaşkanlığı yaptın?

Sen bilmiyor musun ki Rumların tek aması ENOSİSİ gerçekleştirmektir.

Sen bu kelimenin ne anlama geldiğini biliyorsun.

Türklerin tamamının bir şekilde yok edilmesi ve adanın tümünün Yunanistan’a bağlanması amacıdır ve bunu başlarında Grivas’ın olduğu “Megola idea” denen vahşi örgüt tıpkı Girit adasında olduğu gibi, tıpkı Rodos adasın da olsuğu gibi Kıbrıs’ında tamamının Yunanistan’a bağlamak hayalidir.

Sen bunu nasıl bilemezsin?

Yoksa bunun böyle olduğunu biliyorsun da amacın onlara hizmet eden bir Kıbrıslı Cumhurbaşkanı olmak mı?

Solcu bir gelenekten gelebirsin ki biliyorum ki öylesin…

Siz den önceki Cumhubaşikanı Mehmet Ali Talat bile bu kadar ileri gitmemiş Türkiye ile diyalog halinde olmuş ve asla Rumlara taviz verilmemesi gerektiğini biliyordu.

Kaldıki eğer Denktaş yaşasaydı seni lime lim ederdi.

Mehmetçiğinin ve Kıbrıslı mücahitlerin kanlarıyla sulanmış ada da nasıl olurda Rumlara toprak vermeyi öneri olarak sunarsın?

Ve bird e utanmadan sıkılmadan Erdoğan Kıbrıs Meclisinde konuşurken senin gibi düşünen kendini bilmez birkaç milletvekili meclise girmediler.

Belli ki onlarda Rumlara satmışlar kendilerini.

İçeride ve dışarıda ülkelerimizi bölmeye çalışan nice alçaklar var ki onlara asla taviz verielmemeli ki ne Anavatan Türkiye ne Yavru vatan Kıbrıs bütünlüğünü koruyabilsin.

Allah bu millete, develete, hükümetimize zeval vermesin, yoska bunlar dışarıdaki hainlerle işbirliğine girer bizi bir kaşık suda boğmaya kalkarlar…