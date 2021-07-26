ALTYAPI KİMİN ARKA BAHÇESİ?

Yeni Malatyaspor Kulübü altyapısında yeni bir teknik kadro oluşturuldu. Bu yeni kadro oluşumunda başrolü kasap Mehmet Maden oynuyor.



Kulüp içinde olmayıp dışarda çay ocaklarında lobi oluşturanların meslekleri, kafeteryacı, tuhafiyeci, kasaplardan oluşuyor. Bunların futbol ile alakalı olmadıklarını ifade etmek istiyorum.



Biraya gelip oluşturulan ekipte, eski futbolcu şimdi gazetecileri taşıyan şoför kulübe uzaklardan hoca getiriyor. Oysa oluşturulan senaryo işletilirken mevcut altyapıda plan proje dahilinde oyuncu seçmeleri yapılıyordu.



Altyapıda oyuncu seçmeleri gün boyu devam ederken yeni hocanın sözleşmesi yan taraftaki A takımı binasında basın önünde gerçekleşiyordu. Yani gelen hocayı altyapıdaki teknik kadro İçin sürpriz oldu.



Gelen hoca veya yeni bir kadro altyapıdaki kanayan yaraya çözüm olacak mı? Bence hayır. Çünkü Mesut hocayı oraya getiren derin yapıda olanların çocukları altyapıdaki kadrolarda gerekli ilgiyi görmedikleri için bu operasyon yapıldı.



Altyapıdaki operasyonun İstanbul’daki ayağında scout ekibinde olanların akraba olduklarını ifade edelim. Mehmet Ökten bu işin arka planında olduğunu çok iyi biliyorum.



Normal şartlarda transfer sözleşmesi İstanbul’daki kulüp ofisinde basına tanıtılırken bu altyapı teknik sorumlusu neden Malatya’da kulüp binasında tanıtıldı?



Mesut Dilsöz neden seçmeleri izlemedi ve altyapıdaki tesislerde bulunan seçmeleri yapan hocalar ile tanıştırılmadı? Kafamda deli sorular bunlar.



Her şeyden önce bu yeni hocanın altyapıya gerçekten faydalı olup olmayacağını sorgulayalım. Şehir olarak biz bu altyapıya sahip çıkıyor muyuz? Altyapıda çıkan oyunculara sahip çıkabiliyor muyuz ( Abdulsamed Damlu, Furkan Yiğit, Burak Kavlak, Ferhat Canlı, Fatih Gürden, Hüseyin Ekici, Bilal Barman, Süha Yiğit) ve en önemlisi burada göz göre göre Erzurumspor’a giden oyuncu Özgür Sert’e sahip çıkamadığımız gibi…



Mesut Dilsöz ekibi kulüp ile sözleşme imzaladığı anlarda yapılan oyuncu seçmelerinde öne çıkanları nasıl değerlendirecek? Seçilen oyuncularla devam edecek mi?



Altyapıdaki seçmeleri bizzat izlediğimde çok sayıda kaliteli oyuncular olduğuna şahit oldum. Bu çocuklarla gelen teknik ekip devam edecek mi? Etmeyecek mi? takipçisi olacağımı ifade edelim.



Kulüp Başkanı Adil Gevrek altyapıdaki dönen film fırıldakların arka planını bildiğini sanmıyorum. Çünkü yüzüne farklı konuşup arkasında başka planlarını devreye koyan bir kasap var. Futbol kasabı diyebiliriz. Oyuncuların hakkını gasp eden, geleceği ile oynayan kasap.



Scout ekibindeki Mehmet Ökten’in oğlu Ercan Ökten’e gerekli ilgi gösterilecek mi? Bunu da göreceğiz. Ercan Ökten’in oğlu yeteneksiz ama kaleci Talha Dere daha yetenekli olduğunu düşünüyorum. Murat Akşit’in olmadığı maçlarda kaledeydi. Özellikle son Denizlispor maçında başarılı performans gösterdi. İkinci bir Abdulsamed yetişiyor diyebiliriz.



Bolu kampında bulunan iki oyuncumuz var. Bu oyuncular gökten gelmedi. İrfan Buz ve ekibi bu oyunculara sahip çıkıyor.



Bir sonraki yazımda görüşmek üzere geçmiş kurban bayramınızı tebrik ederim…