HAÇLI BİRLİĞİ

Haçlı Birliği Kıbrıs'ta gene ortaya çıktı.

Kıbrıs ta Maraş bölgesinin Türklerin kullanımına …

Bütün dünyanın kullanımına ki bu bölge dünyanın en tanınmış turizm yerleşim alanlarından biridir…

İşte o nedenle insanlığın turizmine açılması için Erdoğna tarafından bu adım atılır atılmaz Haçlı Birliği hortladı.

Kıbrıs Rumlarının ve Yunan lobisinin etkisi...

Yalan propagandaları...

Batıyı Türk korkusu ile tehditi...

Ve Mavi vatan enerji aramaları bahaneleri ile BM’yi..

Avrupa'yı...

ABD'yi harekete geçirip KTD...

Yani Kıbrıs Türk Devletinin ilanını engellemeye kalkıyorlar.

Onlar elli yıla yakın zamandır kapalı kalan Maraş bölgesinin birgün tekrar ellerine geçireceklerini...

Birgün nasılsa tekrar Kıbrıs'ın tamamını ele geçireceklerini düşünüyorlardı.

Erdoğan gibi bir lider Türkiye de iktidar olunca bütün hesapları alt-üst oldu.

Batının ülkemiz ve Kıbrıs ve hatta Karabağ Türk bölgeleri üzerinde büyük hesapları vardı. Erdoğan bütün o hesapları yok etti.

Adeta yırttı, çöpe attı.

Dört yüz elli yıldır Türk'ün olan yavru vatan Kıbrıs'ı Osmanlının yıkılış sürecinde İngilizler ayak oyunlarıyla Yunanlı Rumlara adayı peşkeş çekmesi…

Ve daha sonraki yıllarda Kıbrıs ta Rumların çoğalması ile Başpiskopos Makarios'un eliyle zaman zaman Türklerin göçe zorlanmaları…

İngi,ltereye, Avusralyaya zorla göç ettirilmeleri…

Küçük gibi gözüken terörö eylemleri ile Türklerin katledilmeleri…

1974 e gelindiğinde ise N.Sampson'un darbe girşimi sonucu ada da Türklerin yok edilmesi için katliama girişmesiyle 1974 te Kıbrıs askeri harekâtı yapılınca batının genişleme ve insanlığı Hıristiyanlaştırma oyunları bozuldu.

Şimdi ki bu yaygaranın asıl sebebi bu.

Yani adayı kaybetme korkusu.

Haçlılar her zaman birlik içine giriyorlar ama maalesef İslam milletlerinin üzerine ölü toprağı serpilmiş durumda.

Tabi bunda da gene Batının ve özellikle Siyonistlerin büyük rol var.