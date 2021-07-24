ADAY ÇIKMASI BİLE ÖNEMLİYMİŞ!

Yeni Malatyaspor’un son sürecinde kamuoyunda yankı bulan ve takımın sahipsiz kalmayacağını deklare eden başta rahmetli Şevket Salik olmak üzere Ahmet Köse ve Ednan Çoban’ın aday olmaya hazır olduklarını ve takımı sahipsiz bırakmayacakları gerek ulusal gerekse yerel medyada yer almıştı.

Mevcut yönetim daha kontrollü ve daha kaliteli bir oyuncu gurubu ile lige başlamak için çalışmalarını sürdürürken, geçmişte yapılan savurganlık ve duygusal kadro mühendisliğini bir nebze rafa kaldırmış gibi…

Özellikle Tetteh transferi Yeni Malatyaspor taraftarına bir oh çektirdi. Geçen yıl kadroda olan birçok son dakika transferiyle yolların ayrılması şimdilik olumlu bir görüntü veriyor.

Başkan Adil Gevrek Yeni Malatyaspor’un gelecekte büyük rakamlara satması muhtemel olan Tetteh’e umut bağlamış görünüyor.

Satılan oyunculardan gelen büyük rakamların ve mali kongrede açıklanan 75 milyon TL borcun yanı sıra UEFA dosyalarından kurtulmanın tek çaresi oyuncu satmaktan geçiyor. Şayet tutarsa ne ala…

Ancak hesaplar tutmaz ise vay Malatya’nın haline…

Bayram izni öncesinde Gaziantep FK ile oynanan özel müsabakada İrfan Buz hocanın farklı bir formatta oyun düzenini oluşturmak istemesi ve yeni değişim ne derece tutacak Trabzonspor müsabakasında açık ve seçik kendini gösterecek.

Üçlü savunma ile savunmasını kurmaya çalışan İrfan hoca mutlaka alternatif iki stoper ile kadroyu takviye etmeli.

Sağ tarafı geçmiş yıllarda Sivasspor’da yıldızlaşan ve Beşiktaş’a transfer olan Douglas ile güçlendirmeye çalışan teknik ekip orta sahaya iki nokta transfer yapmalı.

Yerli oyuncular içerisinde şimdilik en önemli alternatif oyuncular Buğra ve Mustafa Eskihalleç, Ancak bunlar yeterli değil. Mutlaka takviyeler şart.

Mert, Oğuzhan gibi oyuncular geçmişte alınan Berk Yıldız gibi olurlarsa fazla katkıları olmaz. Bu konuda çalışmalarını göz önüne alıp scout ekibinin izlediği oyuncular değerlendirmeli.

Şayet ortaya bir sağlam veri konulmamış ise oraya da bir neşter vurmaktan yara var. Ancak Süper Lig’e çıktığımız günden beri takıma direk katkı sağlayan bir oyuncu takviyesi yapılmamış ise burada da önemli bir sorun var demektir.

Ancak duyumlara göre Maradona beğense bile anlaşmalı menajerlik şirketi dışında oyuncu alınmasının mümkün olmadığı söyleniyor. Şayet doğru ise bunun da kokusu çok çabuk çıkar.

Benden söylemesi.