NE İŞİMİZ VAR

Evet...

Ne işimiz var?

Etimiz ne budumuz ne ki bir orada bir burada bir şurada olmak istiyoruz...

Bosna karıştı...

Mehmetçiği hemen yolladık.

Ora da ne işimiz var ?

Suriye karıştı...

Hemen askerimizi yolladık.

Askerimizin orada ne işi var?

Irak başımızın belası.

Asker her an gidip geliyor.

Askerin ora da ne işi var?

Libya Arap baharın dan nasibini aldı.

Yiğitlerimiz orda.

Askerin ora da ne işi var?

Afganistan, Rusya ile ABD arasında savaş stratejisi uygulanıyor.

Türk askeri yıllardır orada zaten.

Oysa orada işi var?

Kıbrıs ta soydaşlarımızı katlettiler Rumlar.

Biz olmasaydık binlercesi öldürülecek dünya istavroz çıkarıp seyredecekti o

zulmü..

Orda ne işimiz var burda ne işimiz var.

Bu soruyu sorma zamanı mı şimdi?

Evet, zamanı...

Hem de en derinlemesine sorma zamanı.

Ülkemiz etrafında çevrilen dolapları derinlemesine düşünmezsen anlayamazsın.

Dün zaten oralardaydık.

Zulüm yerine huzuru...

Hastalık yerine şifayı...

Sormak yerine cevap olmaya...

Sıkıntıların giderilmesi için...

İnsanlığın kucaklaştığı...

Silahların huzuru bozduğu

Birliğin temellerinin atıldığı...

İslam kardeşliğinin üstün geldiği...

Dün dünyanın efendisi olduğumuz gibi yarınlarda da dindaşlarımıza ve soydaşlarımıza sahip çıkmalıyız ki işte o düşünce ile oralardayız.

Kimse demesin ki "oralarda ne işimiz var"

Hemde geç bile kalındı oralarda olmak için..

Oralardan geri geleli daha kaç yıl oldu ki...

Ne dedi Afrikalı lider?

"Yüz yıldır sizi bekliyorduk, nerede kaldınız"

İşte size "ne işimiz var orda burda" diyenlere cevap.

Mazlum milletler bizi bekliyor.

Daha anlamadınız mı?

Devletin ali, milletin ATI geleceği için gereken yerde hep olmalıyız.

Dün olduğu gibi..