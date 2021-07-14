PARAYLA TABİAT PARKI

Parayla park olur mu?

Otopark tan bahsetmiyorum, halka açık dinlenme parklarından bahsediyorum.

Beydağı eteklerine çok güzel bir park yapılmış.

“Tabiat Parkı” diyorlar adına.

Eşimizi, çoluğumuzu çocuğumuzu aldık gittik “bir görelim, bakalım bu park övdükleri kadar var mıymış” dedik.

Vay anam, parka giden sen misin!

Girişi arabayla olursa on beş lira.

Yaya giderseniz kişi başı beş lira.

Yani üç çocuklu bir aile eğer bu parka giderse ki normal olarak yürüyerek bu parka gidemezsiniz çünkü şehire çok uzak…

İster istemez arabayla gideceksiniz çünkü Beydağının eteklerinde.

Üç çocuklu bir aile bu parka gidecek olursa kişi başı beş lira verecek yani yirmi beş lira.

Çocukların yaşı yedi yaşından küçükse bedava.

Sekiz yaşında ise beş lira vereceksiniz.

Ayak bastı parası.

Halka hizmeti halkın parasıyla yapmak!

İnanılacak gibi değil.

Dünyanın neresinde görülmüş paralı parkın olduğu?

Özel mülk olsa hadi neyse.

Bitmedi daha…

Park sabah sekiz de açılıyor akşam saat on da kapanıyormuş!

Gittik, gördük ve bunları yaşadık.

Bu yaz günlerinin sıcağından kurtulduk, tam serinleyeceğiz derken “hadi çıkın, park kapanacak” diyorlar.

One yahu!

Parka girişe o kadar para vereceğiz sonrada tam keyifle çayımızı içecekken “hop, dur bakalım, vakit tamam, çıkın dışarı, parkı kapatıyoruz”

Bu neyin uygulaması?

Tam serinlik çökmüş, yemekler yenmiş çaylar zevkle içilecekken elimizde bardak öylece kaldık…

“Çıkın, park kapanacak!”

“Olamaz” dedik önce, “şaka yapıyorlar herahalde” dedik.

Meğerse doğruymuş.

Yediğimiz yemek te içeceğimiz çay da kursağımızda kaldı.

Yutkunarak toplandık, çıktık.

Parkınız da uygulamanız da sizde biraz gidin de dünya da neler oluyor görün de ona göre halka hizmetin böyle olmadığını öğrenin.

Modern düşünün ve parka girişi parasız, kapatmayı da ortadan kaldırın.

Eğer parkta uygunsuz eylemlerin olmaması için bu önlemi almaya mecbursanız o zaman beş on tane özel güvenlik görevslisini işe alırsınız onlar zaman zaman parkı yirmi dört saat kontrol ederler, asayiş bekemal olur.

Bilmem anlatabildim mi?