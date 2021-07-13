SORUN TEKNİK ADAM DEĞİL!

Yeni Malatyaspor’da sadece gündem değiştirmek olarak algıladığım bir değişimin neleri getireceğini açıkçası merak ediyorum.

Sahası olmayan, alt yapısı beton sahada idman yapan, kendi çocuklara verdiği değerin bu güne kadar hiç farkında hiç olmayan Yeni Malatyaspor başkanı ve yönetimine sadece soruyorum.

Mesut Dilsöz saha ve tesis sorununa çözecek mi? Yani ona ideal bir alt yapının oluşacağı zeminin olduğunu söylediniz mi?

Dahası Mesut Dilsöz Yeni Malatyaspor Kulübü ile anlaşırken tesisleri ve sahayı inceledi mi?

Sanki uzayı yeniden keşif eder gibi bir haliniz var. Şahsen ben Yeni Malatyaspor alt yapısında çalışan antrenörlerin yetersiz olduklarına hiçbir zaman inanmayanlardanım.

Ama görülen o ki sadece göstermelik ve gündemi değiştirmek adına alt yapının başlına Mesut Dilsöz isimli teknik adamı getirdik diyerek kendi hatalarınızı ve kesinlikle kapatamazsınız.

Şahsen ben iki yüzün üzerinde antrenörü olan Malatya TÜFAD derneğine ve oranın üyelerine resmen hakaret yaptınız.

Ben bugün yazıyorum ve söylüyorum; Mesut Dilsöz bu alt yapıta zerre kadar katkı yapamaz.

Siz önce ortamı hazırlayın ve sağlıklı bir alt yapı sahaları tesis edin bakalım oyuncu çıkar mı? Yoksa çıkmaz mı?

Hadi çıktı diyelim var mı sizde öyle cesaret alt yapıda iki çocuk dahi kapma gönderemediniz.

Siz önce kendinizi sorgulayın sonra alt yapıya dışarıdan Teknik adam getirsin. Bizim şahıslar ve isimler ile işimi olmaz.

Asıl kabahatli olan sizlersiniz. Bu alt yapı hala bu durumda ise asıl suçlu antrenörler değil kesinlikle yönetimdir.