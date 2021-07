Kadına şiddet ülke gündemimizden hiç düşmüyor. Hergün en az bir kadın ya eşinden, ya sevgilisinden ya da hiç tanımadığı birisinden şiddet görüyor. Bizlerde bu yaşananları artık haberlerden değil sosyal medyadan öğrenmeye başladık ve tepkimizi de aynı yollarla dile getirmeye başladık. belki bir farkındalık yaratır umuduyla sürekli paylaşım yaparak kadınların sesini duyurmaya çalışıyoruz. Bende kendimce sosyal medyanın yanı sıra mesleğim icabı köşeme taşıyarak ulaşmak istenen kitle sayısını arttırmaya çalışıyorum. Kadına şiddet, çocuğa şiddet ve istismar söz konusu olunca dayanamıyorum. Ama benden daha yiğit olan arkadaşlarım var bu konuda. Daha ön saflarda yer alıp zorbalarla başedebilecek kadar cevvaller. Ancak bu kez o cevval olanlardan biri şiddete uğradı. Her zaman eğlenceli hali, olaylara pozitif yaklaşımı, birçok erkeği cebinden çıkaracak kadar dik olmasıyla tanıdığım arkadaşım Burcu Berktaş hödüğün birinden aldı nasibini. Ankara, Ayrancı'da yaşayan arkadaşım pazar günü kedisini veterinere götürmek için evinden çıktığında sokakta bir kavga yaşandığını görüyor. O sırada mahalle sakinlerinden biri olan gözü dönmüş adam bir kadını itip kakınca Burcu'da kadını korumak için araya giriyor. Zaten girmeseydi ben şaşırırdım çünkü haksızlığa gelemez bilirim. Kadını o yabaninin elinden kurtarmak isterken kendisi şiddete uğruyor hem de öyle böyle değil. Elindeki İngiliz anahtarıyla kızı darp ettikten sonra birde 2 metre yükseklikten aşağı atıyor. Yaşananlar bir başka komşu tarafından görüntülenip sosyal medyada da paylaşılınca haberimiz oluyor. Görüntüyü döne döne izledim ve gurur duydum, ohhhh dedim. Her ne kadar şiddete maruz kalsa da o erkek kimliği altına sığınan mahlûkun hakkından gelmiş. Ne mutlu ki Burcu'nun ailesine, çalışma arkadaşlarına, bizlere. Burcu'nun yerinde olsa birçoğumuz aynı şeyi yapardık, eminim. Yapmalıyız da. Bir kadına sokak ortasında şiddet gösterebilecek cesareti kendinde bulan densiz adamların karşısında böylesine cesaretli kadınlar olursa çareyi başka yerlerde aramamıza gerek kalmayacak. Bence bir Malatyalı olarak sizde gurur duyun bu hemşehri kızınızla. Malatya'nın suyunu içtiğini belli etti ve hadsize had bildirdi. İşte böyle böyle, birbirimize sahip çıka çıka güzel memleketimi mahvedenlerden kurtulacağız, şiddeti önleyeceğiz.

Bu saçma olay yaşandıktan sonra aklıma gelen tek şey şu oldu, bunlar bizim duyduklarımız, gördüklerimiz ve bir şekilde önleyebildiklerimiz. Peki ya hiç bilmediklerimiz, görmediklerimiz ve maalesef ki önleyemediklerimiz?