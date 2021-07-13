SAĞLI SOLLU SİYASET

Zülfü Livaneli bir laf etti ortalık karıştı.

“Baykal dahil CHP, SHP, DSP solcu parti değiller”dedi.

İyi ama sağcı da değiller!

Madem solcu değillerse sağcı parti değillerse öyleyse siyaset yelpazesinin neresindeler?

Gerçi yalan da değil söyledikleri.

İstanbul’a sağ cenahtan geldi E.İmamoğlu.

Ankara’ya M.Yavaş ta sağdan geldi.

Bir önceki dönem Cumhurbaşkanı adayları E.İhsanoğlu da sağdan getirildi.

Son Cumhurbaşkanı adaylarının da Abdullah Gül olmasını istediklerine göre demek ki gene gözleri sağa kayıyor…

Oysa CHP’nin Atatürk ten sonraki Milli şefi İ. İnönü ne demişti:

“Biz ortanın solundayız” demişti.

Şimdi Livaneli ne demek istiyor?

Acaba”Kılıçdaroğlu”ndan da olmaz beni CHP’nin başına getirin asıl solcu benim“ mi demeye getiriyor?

Ya da Livanelei doğruyu söylemiş!

Hem solcu olsalar ne olur “ortanın solundayız” deseler ne olur!

Halk Livanelinin hedefe koyduğu partilere rağbet edip iktidar yapmadıktan sonra...

* * *

“Altı ayda ülkeyi düzlüğe çıkaracağız” diyor Kılıçdaroğlu.

Nasıl?

İnanalım mı?

Bir sihirli değnek mi buldunuz?

Yoksa elinizde büyük bir beceri, plân ve projeler mi var?

Öyleyse bunlardan bazılarını açıklayında bilelim.

Halk bilsin.

Bilsin de ona göre size rağbet etsin, iktidar yolunu açsın.

Öyle değil mi ama…

“Bunlar yüzünden batık, bittik, yandık, kül olduk, dilenecek hale geldik” diyorsunuz ya hani…

İyi ama nasıl?

Sır küpü olmayın.

Bunu bilmek halk olarak hepimizin hakkı.

Bakın, Erdoğan nasıl herşeyi halkıyla paylaşıyor.

Siz neden sır küpü misali gizliyorsunuz ve hangi mucize reçeteleriniz ile ülkeyi altı ayda ayağa kaldıracaksınız?

Bilelim ve inanalım ki oy verelim.