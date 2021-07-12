HAMAMA GİRİN VE TERLEYİN ARTIK!

Rahmetli Hakkı Coşkun amca vardı gençler bilmez bilende unutmaz.

İki tene söyler soluklanmak için yanındakini dürterdi “de haydi gımılda…”

Bende başkana diyorum “de haydi gımılda…”

Hani kongrede kanımın son damlasına kadar diyordunuz.

Adil başkan yanlış anlamasın, Müslüm Babayı açıp ardından jilet atın demiyoruz!

Filmin hikayesi belli, kongrede ne dediyseniz biz alkışlamadık ama alkışlayanlar ile bu zorlu yolda yürümek zorundasınız.

Hamama giren terlermiş.

Tabi anlıyorum kaynak olmayınca habire hamamın önünde tur atıp yağmur da duş alıyorsunuz.

Ama gel gör ki bugün takıma çok ciddi transferler şart mesela sağbek orta saha ve forvet bölgesine maç oynama yüzdesi olan ve hocanın direkt oyuna alacağı oyuncular şart.

Eee kaynak yok nasıl alsın kulüp zaten borç içinde deme lüksünüz yok başkan en üstte yazdım filmin hikayesi belliydi öyle rol beğenmemek olmaz bak perde bir kaç haftaya açılıyor öylede böylede bu oyun oynanacak.

Bak unutmadan şimdi sahne arkasında kalabalıksınız ama oyunu yalnız başına oynayacaksınız başkan benim umudum var mı eksik bölgeleri tamamlarsanız belki.

Geçen yazımda onun bunun hatta benim bile gazıma gelip ödeyemeyeceğiniz topçuyu transfer etmeyin demiştim.

Gel gör ki basın sözcünüz açıklama yapmış ve ilk beşi hedefliyoruz diye cidden böyle bir açıklama varsa kesin kaynak buldunuz.

Şayet yoksa çıkın basın karşısına bizim hedefimiz Geçen yıllarda yaşadığımız sıkıntıları camiamıza bir kez daha yaşatmamak diye iki laf edin.

TETTEH TRANSFERİ BİTİRİLMELİ

Tetteh konusunda ciddi girişimlerin olduğunu duyduk bence bilinmeyen bir forvet yerine Tetteh transferi gerçekleşir ise daha faydalı olur.

Alternatif oyuncunun şehre ve takıma uyum sağlaması epey bir zaman alır.

ALPER POTUK MESELESİ

Çaykur Rize spor ile anlaşan Alper Potuk bize gelseydi ikinci Olcay Şahan vakası olurdu iyi ki gelmemiş diyorum.

ERTAÇ'A ALTERNATİF ŞART

Bence Süper Lig’in en iyi kalecileri arasına yer alan Ertaç’ın birinci yedeği Abdulsamed bana göre yetersiz iyi bir kaleci şart diye düşünüyorum.