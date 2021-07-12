İlah İlanıdır

Dini eğitim sürecimizde ilahımızın kim olduğu dosdoğru öğretildi bizlere.

Anamızın babamızın öğretmenlerimizin hocalarımızın ve nice büyüklerimizin en iyi anlaştığı noktadır ilahiyat eğitimi.

Nitekim Müslüman bir toplulukta bugün 7 den 77 ye herkesin dilinde zikredilen tek bir ilah var. Allah.

Bir gün bir ağabeyim ilah nedir diye sordu. Allah dedim.

İlahın kim demedim ilah ne dedi. Sustum. Duraksadım. Bilmiyorum dedim.

Önce ilahın ne olduğunu öğren sonra kim olduğunu söylersin dedi. Sohbeti bitirdi.

Aklımda deli sorular hemen araştırmaya başladım. Ancak arama motoru nerdeee o zaman?

Kitapları karıştırırken bir sürü ilah tanımı çıktı karşıma. İçime en çok sinen, yaratıcılığı ile kendisine hayran bırakan ve kendisine sığınılan varlık, oldu.

Gönül rahatlığı ile ilahımın Allah olduğunu söylemeye devam ettim. Artık ilahın ne olduğunu da biliyordum.

Tabi ilahın ne demek olduğunu öğrenince karşıma bir sürüde ilah çıktı. Ya hu dedim kendi kendime bu adam bir soru sordu ben her şeyi sorgular oldum.

En son aslında ilk bakmam gereken yere baktım. Kurana!

Kuranda israiloğullarının buzağıyı ilah edinmeleri ile ilgili kıssayı okuyunca tekrar rahatladım.

Demekki ilahından memnun olmayan kendi ilahını yapabiliyormuş. Yani güncellersek kendi ilahımızı değiştirip yeni ilah ilanında ya da beyanında bulunabiliyormuşuz.

O zaman anladım paranın makamın şanın şöhretin şehvetin vs. ilahlık serüvenini.

Meğer kurana göre putperestlere gökleri ve yeri yaratan, güneşe ve aya hükmeden, ölü toprağa hayat veren kim diye sorsak hiç tereddüt etmeden Allah derlermiş. Meğer onların sıkıntıları dildeki zikirlerinde değil akıllarını kullanamamalarındaymış! (ankebut61-63)

Rüçhan Çamay 70 li yıllarda vermiş mesajı. Biz nakaratta kalmışız. Para para para…

Gariptir insanlar oğlu neler yaratmış

Yarattığı her bugün dünü aratmış

Aklı ile her şeyin sırrını bulmuş

Kendi yarattığı putun kölesi olmuş

Ben paradan verdim örneği, siz düşünün makam koltuğunda havasız kalan pişikleri…

Aklınızdan soru işaretleri eksik olmasın.