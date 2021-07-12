BÜYÜK HAKSIZLIK

Büyük haksızlık yaşanıyor.

Bu haksızlığı sabit gelirli, küçük dereceli memur, işçi emeklilerine reva görenler büyük tepki alıyorlar.

Piyasanın içinde bulunduğu durumu herkes görüyor, biliyor ve yaşıyor.

Asgari ücretliler perişan haldeler.

Taşeron işçi olarak istihdan edildiler ve “ha bugün ha yarın kadro verilecek” umuduyla oyalandılar.

Oyalatıldılar.

Sonunda hiç biri bu hayale kavuşamadı.

Bir iş yerinde asgari ücretle çalışan hemen bütün işlerin onların omuzlarına yüklenmiş çalışanlar olarak asgari ücrete talim ettiriliyor.

Yazıktır günahtır.

Zannediyor musunuz ki siz binlerce lira…

Yedi, sekiz, on, on beş, yirmi bin lira maaş alırken halka hizmet için en ağır işleri en pis işleri en yorucu işleri hatta şehrin yeraltı veya yer üstü arızaları ile uğraşarak halka hizmet verenlerin aldıkları maaş ile sizin aldığınız maaşlarda onların hakkı yok!

Hem de öyle var ki…

Bu vebalin altından en yukarıdan en aşağıya kadar kimse kalkamaz.

Örneğin; kimi memurlara 3600 ek gösterge verilirken kimilerine “yarın vereceğiz, seneye vereceğiz, gelecek altı ay içinde verilecek” diye diye ben memurluğa başladığım da verilecekti, emekli olalı neredeyse yirmi yıl olacak hâlâ bize de ek gösterge verilecek!

“Ölme eşeğim ölme ki yonca ola da yiyesin” demiş ya hani atalarımız.

Ölmeden acaba ek göstergeyi alabilecek miyiz?

Sanmıyorum.

Oyalıyorlar.

Söz verip sözlerini yerine getirmiyorlar.

Gelir adaletsizliği büyük günah.

Zamların yağmur gibi indiği, herşeye zam bindirildiği şu birkaç ayda acaba dar gelirli, emekli ve asgari ücretli ne halde haberiniz var mı?

Gerçek enflasyon rakamı kaç biliyor musnuz?

Yoksa, ne zaman haberiniz olacak?

Ne zaman bu gelir adaletsizliğini düzelteceksiniz?

Ne zaman gözü yukarılarda maaşlara yapılan üç kuruş zamma değil gerçekten geçim derdine çare olacak bir maaş düzenlemesi yapılacak, millet ona bakıyor, bekliyor.

Zam yaparken yüksek maaş alanlara asgari ücret kadar zam yapılmış oluyor, asgari ücretlinin maaşına o zam rakamı deve de tüy bile olmuyor.

Bu mudur adalet, bu mudur insanca yaşam için maaş tahakkuku?

Yazıktır günahtır.

Millete bu acıyı yeter yaşattınız.

Artık şu gelir adaletsizliğini ortadan kaldırında herkes zevkle çalışsın, dua etsin beddua değil.