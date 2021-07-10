ALTYAPI SEÇMELERİ

Spora küçük yaşta başlamayı isteyen çocuk ya da gençler, altyapı kendi şehrindeki takımlarına girmek için belirli seçmelerden geçmek zorundalar. Bu seçmelerde takıma alınacak oyuncunun becerileri test edilir. Gerekli beceri ve koordinasyona sahip olduğu düşünülen oyuncu altyapı takımına seçilerek eğitimlerine, antrenmanlara başlar. Dolasıyla gençlerin futbol maceraları başlamış olur. Bu seçmeler gençlere neler kazandıracak onu izah edelim.

Altyapı takımlarının hem takımda bulunan çocuklar için hem de takım için avantajları iki farklı şekilde ele alabiliriz. İlk olarak takım oyuncuları için avantajlarına bakacak olursak;

- Bedensel ve zihinsel gelişime katkı sağlar.

- Belirli bir spora, hobiye aitlik hissettirir.

- Gelecekte meslek olarak seçebilir.

Altyapıda yetişen gençler yetenekleri ile çeşitli kulüplere transfer olacakları zaman önce kendi memleketin takımını düşünürler. Ancak yöneticiler veya kulüp başkanı bunu düşünüyor mu ayrı bir konu. Kendi altyapısında yetişen oyuncuya ne kadar sahip çıkıyoruz.

2004 yılında Malatya İdmanyurdu Kulübünden Efsane Malatyaspor Kulübü altyapısına gelen teknik direktör Hamza Hamzaoğlu hoca döneminde A Takım ile idmanlara çıkan 1995 Malatya Doğumlu Furkan Yiğit kardeşimizden bahsedelim.

Oynadığı dönemlerde 25 karşılaşmada 15 gol ile gol kralı olan futbolcudan yeteri kadar değer vermediğimizi ifade etmek istiyorum.

Şuan altyapı Kadrosunda bulunan Mehmet Maden yöneticisi oyuncuyu ikna edip bir sene daha Malatyaspor Süper lig U21 altyapısında 11 maçta 11 gol atarak başarılı bir performans sergilemiştir.

Bayrampaşa 2.Lige yeni çıktığı sezonun ikinci devresinde kadroya dahil olan Furkan Yiğit kariyerine kiralık olarak devam etti. Oysa oynadığı dönemlerde başarılı grafiği Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetimi veya hocaları bir şekilde veya çeşitli nedenlerden dolayı görmemezlikten geldiler.

Bu Transfer Döneminde de Sözleşmesinin uzatılmasını beklerken, kendisine gösterilmeyen ilgisizlikten dolayı kendi aldığı karar ile kulüp ile ilişkisin bulunmadığını sosyal medya hesaplarından paylaşarak veda ettiğini açıkladı.

Önümüzdeki günlerde altyapı seçmelerinde geçmiş günde yaşananları göz önünde bulundurarak seçmelerde yetenekli oyunculara fırsat verilecek. Mevcut altyapı hocaları imkanları dahilinde bu sezon gelişim Ligi U19 karşılaşmalarında başarılı bir grafik sergilediler.

Bu Dönemde de aynı kadro ile yola devam etme kararı alan mevcut yönetim altyapı hocalarını değişmeyerek doğru bir tercih yapmışlardır.

Tamamı Malatyalı olan altyapı teknik kadro babalarının kulüp içindeki görevlerine rağmen yetersiz olan oğluna torpil geçmediklerine şahit oldum. Beşiktaş ve Denizlispor Maçlarında aldığı kısa sürelerde yeteneksiz oğlunu da izlemiş olduk.

Kulüp içinde konumları ne olursa olsun kimseye ayrıcalık tanımadıkları için altyapı hocalarına teşekkür ederim.