İŞ BİLENİN….

Adam azimli.

Ne yaptığını ne yapacağını biliyor.

Uyuşuk uyuşuk oturup “bana bu kazandığım yeter” dememiş.

Kafasına koymuş yapacağı işi.

Önce “hele bir deneyeyim olursa ne alâ olmazsa Allah kerim“ demiş ve “Bismillah” diyerek başlamış işe.

Bir poşet iki poşet on poşet derken bakmış ki oluyor.

İzollunun Kayapınar köyünde oturan genç bir adam Burak Özbay.

İstanbul, tekstil, kaysıcılık falan derken bakmış ki olmuyor “ver elini memleketim” demiş ve gelmiş, dönmüş köyüne.

Kafası zehir gibi çalışan köylü.

Kaysı dan yılda sadece bir kez para kazanmayla yetinmemiş.

Alternatif üretim aramış ve bulmuş.

Önceleri hobi olarak başlasa da şimdi tesis kurmaya kalkıyor.

İş garantisi var üretim garantisi var.

Kokmuyor, bozulmuyo ve insan sağlığına çok yararlı bir gıda üretimi.

Burak Özbay şimdi İstiridye Mantar üretimi yapmak isteyenlere önerilerde bulunuyor.

Başarılar ve bol kazançlar diliyoruz.

* * *

Kuraklık hat safhada.

Geleceğimiz kötü.

Susuzluk kapıda.

Hal böyle olunca ister istemez suların ısraf edilmemesi söz konusu olacak ki ilimizde bulunan kimi havuzlarda su yok.

Yazın şu sıcak günlerinde hayvanların da su ihtiyaçlarını karşılayan havuzlar su ile dolu değil.

Kabul ama bakıyoruz FahriKayahan bulvarında o daracık dere de su akıyor!

Biz öyle bir şehiriz ki doğal olarak ortaya çıkmış olan Kernek Gölünün üzerine beton dökeriz sonrada kalkıp Hürriyet parkını kazar oraya yapay göl yaparız.

Var mı bizim gibi bir iş bilen ?

* * *

Yeşilyurt Belediyesi Çilesiz bölgesinde var olan bir parkı daha da büyütmek daha güzel hâle getirmek için çalışıyor.

Başkan Çınar diyor ki:

“burayı baştan aşağıya yeniliyoruz”

Maaşallah, kolay gelsin.

İyi ama Yeşilyurt ilçesi sadece Çilesiz, eski adıyla Karakavak yeni adıyla Fahrikayahan bölgesinden mi ibaret ki tüm ağırlığınızı oralara veriyorsunuz?

Bu şehrin eski semtlerinde yaşayan insanların oraya, o bölgeye yaptığınız hizmetleri almaya hakları yok mu?

Yarın elbet oy istemeye gelirsiniz….