TRANSFERDE YİNE GEÇ KALINDI

Yeni Malatyaspor her sezon yaptığı transfer gecikmesini maalesef bu sezonda yapıyor.

Artık sorunları ve ekonomiyi konuşmanın bir anlamı yok. Bizi ve taraftarı ilgilendiren geçen yıl ve öncesi yaşanan sıkıntıların tekrardan yaşanmaması.

Ligde oynayabilecek iki transferin dışında netleşen bir şey yok.

Ortada dolaşan kulübün kalemşorları her gün üç veya transfer açılıyorlar bir gün sonra kendileri yalanlıyorlar.

Açıkçası ortada müthiş bir boşluk ve bilgi kirliliği var.

Yıllardır savunduğumuz ve yapılması gerekenlerin şeffaf olunması ve taraftar ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerekir dediğimiz işte bunun için.

Allah aşkına, Elazığ, Pazar, Hekimoğlu Trabzon oyuncuları direk olarak ne kadar katkı sağlar.

Onların ayarında zaten takımda yerli oyuncumuz var. Takımın iskeletini kurasın, tabi ki yerli ve takıma katkı yapacak oyuncu alabilirsin.

Tetteh alındı. Geldi imzalar yakın denildi bir ay geçti hala imza yok!

Sağ bek alındı denildi oyuncu başka takıma transfer oldu. Alper Potuk yazıldı ve çizildi adam Rizespor ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Kamara vs. gibi oyuncular bir ayadır konuşuluyor hala ortada ne Kamara var ne makara!

Sayın başkan yapma bu insanları çileden çıkartma. Hadi yetki vermediğin Ali Ravcı’yı bir şekilde haberi olmadan yolladın.

Sözüm ona siyasi gücü arkana almak için İzzet Erdoğan’ı takıma sportif direktör olarak getirdin.

Adamda ses ve seda yok. Şahsen ben İzzet Erdoğan’ın ne transferde nede diğer konularda yaptırım gücü olmayacak diyorum.

Bir iki yerli oyuncu isini ortaya atıp onlarla göstermelik yapılan transferlerin bu takıma zerre kadar katkısı olmaz.

Siz kendi alt yapınızda bir iki oyuncuyu kampa götürmekten aciz bir yapısınız. İrfan Bu hoca ilk geldiğinde ve sonrasında geldiğinde takıma verdiğin pozitif enerjiden dolayı hep destek olduk.

Ancak sizden en az iki oyuncuyu kampa götürmeni beklerdim. Şahsen Hamza Hamzaoğlu’nu arıyorum.

Kampa ve A takımla çalışmalar en az beş oyuncu alırdı. Bugün Abdulsamed konuşuluyorsa bu kesinlikle Hamza hocanın katkısı.

Kurumsal, sportif ve tesisleşme konusunda kesinlikle sınıfta kaldınız. Bari adam gibi transferler yapıda takımı küme düşürmeyin.