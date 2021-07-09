HAYDİ ÇOCUKLAR CAMİYE

“Haydi çocuklar Camiye” sloganını Diyanet işleri Başkanlığı son yıllarda çocukları Yaz Kur’an Kurslarına davet etmek için kullanıyor.

Oldukça güzel ve anlamlı bir de tanıtım videosu hazırlanmış. Amaç; çocukları yaz döneminde Kur’an-ı Kerim ile buluşturmak, Hz. Muhammed’i tanıtmak, onları İslam ahlakı ile donatmak.

Tabi en önemlisi onları küçük yaşta Cami kültürü ile tanıştırmak.

Çocukluk deyip geçmeyelim, insan ömrünün en önemli dönemidir. Uzmanlar, hele 0- 6 yaş dönemine dikkat çekiyorlar. Karakterin gelişimi, davranışların kabiliyet haline gelmesi bu dönemde oluyormuş.

Diyanet ise 5 Temmuz-20 Ağustos döneminde 6 hafta süreyle devam edecek kurslarda 4-9 yaş grubu çocuklarla yüz yüze eğitimi uygulama kararı almış. Çok isabetli olmuş. Pandemi döneminde evlerden çıkamayan ve online eğitime maruz kalan çocuklarımız ve anne babalar için bulunmaz nimet.

10-16 yaş grubu çocuklar da yine isteğe bağlı olarak online yada yüz yüze ders yapabilecekler.

16-22 yaş grubu gençler de unutulmamış. Onlar da bu kurslara çevrim içi olarak katılabilecek.

Yaz Kur’an Kurslarının bir çocuğun dünyasındaki etkisini bizim yaş grubumuz çok iyi bilir. Çocukluk anılarımızın baş kahramanı bile diyebiliriz.

Biz kızlar; kafamızda doğru dürüst durmayan oyalı yazma ve kısa eteklerimizle, erkek çocukları ise başlarında takkeler ile camiye koşardık her sabah. Koltuğumuzun altında büyük bir özenle taşıdığımız elifbalarımız, her sene aynı yerleri sil baştan okuduğumuzdan olsa gerek yıpranmış olurdu.

Bir nizam içericisinde oturup, telaffuzda zorlandığımız harfleri çıkarmak, ezber yapmak ağır gelse de yaz kuran kursları çoğu zaman eğlence demekti bizim için.

Ders araları camide koşturmak, mihraba dokunmak, minberin merdivenlerine çıkıp dua okumak hatta şarkı söylemek muazzam keyifliydi. Hünkar mahfilinde namaz kılarken kendimizi çok özel hissederdik.

Erkek çocukları için ise ders aralarında caminin bahçesi futbol sahasına dönüşürdü. Oyunları hep yarım kaldığından mıdır bilinmez derse bizim kadar odaklanamazdılar. Ama nasıl oluyorsa Kuran okuma ve ezberde bizi geçiyorlardı.

Korkardık hocalardan, yanlış yapınca azarlanırız ya da dersimizi okumayınca mahcup oluruz diye. Yine de hiç gitmemezlik edemezdik. Çünkü ailemizin kuralı belliydi. O kurs mutlaka tamamlanacaktı.

Belki de seçme şansımızın olmaması, güzellikleri görmemizin kapısını açtı. O zamanki aklımızla bazen itiraz ettiğimiz bu eğitimin zaman geçtikçe ne büyük bir değer olduğunu daha iyi fark ettik. Eskiler bu işi daha iyi biliyormuş demek ki; “Bir çocuğun hayatı onun ellerine bırakılamayacak kadar önemlidir”.

Her sene devam ettiğimiz bu kurslar sayesinde Allah’ın (C.C) rahmetine mazhar olduk.

Mâbedimizi tanıdık. Namaza alıştık. Yönümüzü; bizi yaratan, yaşatan ve yöneten O yüce Rabbe çevirdik elhamdülillah.

Huzurun ve güvenin kaynağını öğrendik. Kalplerimiz ancak O (C.C)’ nun adının geçtiği mekanlar ve zamanlarda mutmain oluyordu.

İmanın, kardeşliğin ve güzel ahlakın tohumları ekilmişti yüreklerimize.

Allah razı olsun anne babalarımızdan ve tüm hocalarımızdan. Rabbim mekanlarını cennet eylesin.

Şimdilerde camiler daha konforlu, hocalarımız daha güler yüzlü, dersler daha eğlenceli.

O halde, haydi anne babalar ne bekliyorsunuz çocuklarınızı camiye göndermeye? Camiler çocukları bekliyor