BAK SAYIN ADİL GEVREK

O kadar tepkiye o kadar güvensizliğe rağmen inatla sürdürmeye devam ettiğiniz başkanlıkta otobandaki son çıkışı da geçtiniz.

Ya benzininiz bitecek yolda kalacaksın. Ya da ilk benzin istasyonuna kadar depodaki yakıtı boşa harcamayacaksınız.

Dost acı söyler. Gerçi biz dost filan değiliz. Ben iki yıldır hatalarınızı eleştirdim terbiyesizlik etmeden bel altı vurmadan bundan sonra da bu şekilde devam.

Velakin kimsenin gazına gelmeyin "benim bile" parasını ödeyemeyeceğiniz topçuyu getirip sonra sezon içinde kapı kapı gezip kaynak aramayın.

Tabii zor bir sezon bizi bekliyor. Taraftar transfer ister kulübün bütçesine bakmaz ama gel gör ki iş hiçte öyle değil.

Yeniden ayağa kalkmak için ayağınızı yorganınıza göre uzatın.

Bak birileri hatta ben bile kalem elimizde açığınızı bekliyoruz. Vallahi billahi gözünüzün yaşına bile bakmaz hatalarınızı yanlışlarınızı manşete taşırız.

Ha bu tehdit falan değil asla sadece sezon öncesi bir tavsiye… bak basın sözcünüz ilk üç den bahsediyormuş.

Yapmasın etmesin doğmamış çocuğa don biçmesin. Desin ki; geçtiğimiz iki yıl yaşadığımız o kabusu yaşamamak için uğraşıyoruz.

Öyle taraftarı havalandırmasın şartlar neyse o ben sizin tekrar başarılı olmanızı isterim çünkü ben şahsınızın istikbalini değil memleketimizin geleceğini düşünüyorum.

Takımda güzel şeyler de olmuyor değil mesela yeni stadın zeminin yapılması takımın sorunsuz kampa başlaması resmi imzaların atıldığı oyuncuların kampa dahil olması kamp resimlerinin sıcak görüntüler içinde geçmesi forma reklamının sezon öncesinden çözümlenmesi olumlu inşallah hep böyle devam eder.

Son olarak yeni sportif koordinatörünüz hayırlı olsun. Yıllar önce Fotomaç’ta yazmıştım yine yazayım. Malatya futbolda iyi bir eğitim üssü burada Şifo Mehmet’ler, Aykut Kocaman’lar Süleyman Hurma’lar en son Erol Bulut’lar geçti.

Darısı yeni koordinatörünüz Sayın İzzet Erdoğan beyin başına, umarım kulübe katkı sağlar.

Son olarak geçen yıl göreve geldiği günden bu yana takıma büyük sinerji veren teknik direktörümüz İrfan Buz hocama ve ekibine yeni sezon öncesi sonsuz başarılar diliyorum.