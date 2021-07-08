HEDEF DERBEDER TÜRKİYE Mİ ?

Bir CHP’li arkadaşa diyorum ki, “Sen istersin ki, ABD’de Biden kazansın da muhalefetle bir olup Erdoğan’ı devirsin!” O diyor ki,

-Devirsin de, nasıl devirirse devirsin!

İki bin on beş mi, on altı mıydı… Ankara havalimanında, o zaman Ak Partili, şimdi kurucu Deva’lı olan Prof. Dr. İbrahim Gezer’le konuşuyoruz. Konu, Diyarbakır, Sur, PKK hendekleri, güvenlik görevlilerimizin cansiperane temizlik operasyonları…

Küresel güçler, PKK düğmesine basıp terörü başlatmış, muhalefete de, ‘Erdoğan başkan olmak için terörü başlattı.’ ve eyvah eğitim aksadı, millet sokağa çıkamıyor, hastalar ilaç alamıyor dedirterek, “Erdoğan’sız Türkiye” projesini hayata geçirmeye çalışıyor.

Gezer’e, “Ben Hükümetimizin, dış güç yardımıyla yıkılmasına asla müsaade edemem. Bu ihanet olur!” dedim. “Çok saygıdeğer bir görüş bu.” dedi. Şimdiki görüşünü merak ediyorum.

Bu sözlerimin aynısını, Battalgazi başkanı olarak bütün toplantılarda dile getirdim.

2017’de, Paşaköşkü’nde referandum çalışması yapıyor, esnafı ziyaret ediyorduk.

Girdiğim dükkandan çıktım, bir vatandaş yanıma geldi, benim duyacağım sesle, “Başkanım! Kılıçdaroğlu, Madımak sorumlusu Karamollaoğlu’nun elini sıktı. Bu adam şaşırmış mı?” dedi. Aynı yakınmayı, az ileride bir başka Partiliden dinledim…

Bir başka gün, Cezmi Kartay Caddesinde çalışma yapıyoruz. Girdiğimiz dükkan sahibi, çok sinirli bir yüz ve sesle, “Ne yazık ki, şartlar bizi sizinle yan yana olmak zorunda bıraktı.” dedi. Saadet Partiliymiş…

Saadet’linin CHP’liye, CHP’linin, Saadet’liye öfkesinin dinmesi, sorumluların doğru yerde aranması, ön yargıların bertaraf edilmesi, ideal, candan alkışlanacak bir durum.

Keşke böyle olsa! Böyle olsa!

Karanlıklar aydınlanmadan, kapılar aralanıp müsebbipler ortaya çıkarılıp cezalandırılmadan, öfkenin dinmesi, kardeşliğin tezahür etmesi bence zor!

Mesela, gazeteci Cüneyt Özdemir bir konuşmasında, “O gün, Madımak Otelinin önünde 32. Gün’ü çekiyorduk. İnsanlar ‘yakın, yakın!’ diye bağırıyorken, önde bulunan 20 kadar kişilik bir silahlı asker grubu olay yerinden çekilip gitti. Dursa, dağılın dese, havaya ateş etse dağılacaklar. Ama oradan ayrıldılar. Bu çekilmenin görüntülerini yayınlayıp yayınlamama konusunda çok tartıştık. Birant, ‘Yayınlamayalım.’ dedi. Yayınlamadık. O askerlere çekilme emrini kim verdi? Çok merak ediyorum.” diyordu.

TV’de, bir programda, Prof. Dr. Gülümser Toper, “Fikri Sağlar Kültür Bakanıydı. Sivas’taki etkinliği o organize etti. Ama kendisi etkinlik günü Sivas’a gelmedi. Joe Biden Türkiye’ye geldiğinde iki kişiyle görüştü. Biri Sezgin Tanrıkulu, diğeri Fikri Sağlar’dı. Biden onunla niye görüştü? Sivas’taki etkinliği o düzenledi ama törene niye gelmedi? Bunlar sorulmalı.” dedi...

Sivas Katliamından üç gün sonra, bu sefer PKK, Başbağlar’da çocuk, kadın demedi, Madımak’taki gibi otuz üç canımızı katletti.

Kanlı el durmuyordu.

Sivas’ta yakılan, Başbağlar’da kurşuna dizilen canlarımızı rahmetle, büyük bir acıyla anıyorum…

Değerli dostlarım, hemşerilerim, çok şükür ki bu eller kırıldı, kırılıyor.

Bu eller, şimdi Türkiye’nin boğazını sıkamaz, emrini dayatamaz oldu.

Ey işte bundandır bunca, oyun, bunca parti, bunca toplantı, bunca örtülü, açık ittifak, provokasyon denemeleri.

Çocuk ellerinden kayıyor çünkü…

Türkiye’nin öncelikli derdi, tasası bu, milletin de bu olmalı.

Türkiye, hainlerin, casusların, bürokraside, medyada, orada burada cirit attığı günleri defliyor.(Meri kekliğim yeter çektiğim… E. Gökçe)

Türkiye’nin geldiği bu nokta bilinmeli.

Bu gidişat daha güçlü olarak devam etmelidir.

Amaç, hedef, dert aynı olmalı.

Vatandaş olarak derdimiz, ekmekten, yemekten önce boğazımızın sıkılıp istenilenin yaptırıldığı günleri bir daha gelemeyecek şekilde gerilerde bırakmak olmalıdır.

Hemşerimiz İsmet İnönü, İkinci dünya Savaşı sonrası, “Bizi kuru ekmeğe muhtaç ettin!” diye haykıran gence, Milletini Savaşın dışında tutmayı başarmış bir lider olarak, “Yavrum sizi ekmeksiz bıraktım ama babasız bırakmadım!” demiştir.

Evet, önceliğimiz vatandır, bağımsızlıktır, muhannete muhtaç olmamaktır.

Kimi siyasilerimiz, dünya ekonomisini kasıp kavuran korona salgınını hiç olmamış gibi sayarak ekonomik olağan süreçlerle karşılaştırıyor. Tabii ki sarsılmalar olacak, bozulmalar olacak, sıkıntılar olacak… Çok şükür ki ekonomimiz dimdik ayakta. Anayasa kitapçığı atılmakla enflasyon, göklere fırlamıyor. Biz İMF’nin kapısında borç almak, borç erteletmek için kıvranmıyor, İMF alacağını tahsil etmek için kapımıza dayanmıyor.

Üniversitenin ekonomi bölümünde okuyanlar dışındaki gençlerimiz enflasyon, devalüasyon, İMF, Niyet Mektubu, gecelik faiz, yazar kasa, banka hortumlamak gibi kavramları bilmiyor.

Bizler unuttuk…

CHP tabanıyla, Saadet tabanın birbirinden hazzetmedikleri bir gerçek.

Bu yüzden, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu’nun önemli bir işi de, kendilerini sanki büyük bir amaç için bir araya gelmiş gibi gösterip tabanlarına buna inandırmak.

Şimdi aralarından su sızmıyormuş gibiler. Gerçek böyle mi acaba?

Bence değil. Biri diğerini veya her ikisi de birbirini bir şekilde -deyiş hoş görüle- kullanıyor ve onları bir araya getiren güç de her ikisini kullanıyor.

Pekiyi… Bu birlikten, memleket için hayırlı bir sonuç çıkar mı?

Çıkmaz, çıkmaz…

Çünkü bunların gittiği yol çıkmaz.

Çünkü bunları bir araya getiren güç milli değil, küresel güç.

Türkiye’yi eski, ‘Derbeder Türkiye’ günlerine döndürmeye uğraşan güç. 6.7.21