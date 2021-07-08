ÇARŞIDAKİ ÇEŞMELER

Eskiden yoktu sonradan şehrin merkezine bazı yerelere çeşmeler yapıldı.

Orası burasu şurası derken halkımız susadığında içsin diye çeşmeler yapıldı.

PTT önünde Yeni cami önünde…

Sebze-Balık-pazarı önünde Akpınar meydanı dediğimz yerde çeşmeler yapıldı.

İyi ama pet şişelerde zaten hazır su yirmi yıl önce bir katakulli ile getirildi halkımız şimdi bir liraya alıp su içiyor.

“Bu çeşmelere ne gerek vardı” demiyorum.

Çünkü Akpınar meydanındaki ve Sebze hali-kasap pazarı dediğimiz yerdeki çeşmeler halkımızın su içmesi için değil de adeta oradaki esnaflara, köftecilere, sebze satanlara hizmet versin diye yapılmışlar!

Bunu neden diyorum?

Çünkü bu iki yerdeki çeşmelere sabahın erken saatlerinde çaşı pazar da dükkanlar açılmaya başladığı saatlerde burada ki kimi dükkan sahipleri uzun hortumları burdaki çeşmelere takıyor dükkanlarının önünü, çevreyi, yolları olabildiğince yıkıyorlar.

Sebze pazarının önündeki de öyle.

Hortumlar takılıyor, sebzeler yıkanıyor, dükkanların camları, tenteler, kasalar, yollar, çevre bir güzel yıkanıyor.

Su akıyor da akıyor.

Devletimizin canı sağolsun.

Allah devletimize zeval vermesin.

Eğer o akıtılan suya saat takılsa var ya o esnaflar her ay bin liradan fazla su parası öderler.

Ama yok, olur mu hiç…

Dükkânın hemen karşısında mis gibi yapılmış hazır çeşmeler varken...

Yaptırandan Allah razı olsun…

Takarız hortumu metrelerce ve canımız nereyi isterse oraları iyice yıkarız.

Oh oh, Maaşallah, Maaşallah, kolay gelsin…

Havaların sıcak gittiği şu günlerde ne de güzel oluyor çeşmelerden akan buz gibi suyla her şeyi, her yeri yıkamak…

Kimin cebinden gidiyor o suların parası?

Belediyenin kesesinden.

Evimizde harcayamadığımız kadar bonkeriz o çeşmelerden akan suyu kullanmada…

Belediyemiz sağolsun.

Onun sayesinde çevre temiziliği de yapılıyor.

İyi ama bu israfı o saatlerde göreve başlayan zabıta ekipleri görmüyorlar mı?

Görüyor fakat bir şey demiyorlar mı?

Nihayetin de, kullanılan bu su, halkın, devletin, milletin malından gidiyor…