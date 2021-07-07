SES BAŞKENTTEN GELDİ

Ben artık şunu bilir şunu söylerim; geçen ki köşe yazımda, İzzet Erdoğan’ın Yeni Malatyaspor’a katkı sağlamayacağını AK Parti sevenlerine zarar vereceğini belirtmiştim. Demek ki bu söylemim öyle bir ses getirmiş ki bu yazımın sesi başkentten duyuldu.

Hiç bir söz hakkı olmamasına rağmen kulüp adına suç duyurusunda AK Parti İl başkanına şikayet edecek kadar alçalan Ankara bebesi sana şimdi bilir kişi sormaz mı? ‘Sen kimsin hangi sıfatla soruyorsun dur durduğun yerde her gün bir bomban çıkıyor’ diye…

Mikail Ökke’nin yazdığı yazının muhatabı sen değilsin varsa hukuki bir durum muhatabı olacak kişiler karşıma çıksın.

Şunu söylemek istiyorum; kulüp içindeki çeteler harekete geçmişler. Kendi yaptıkları pislikleri dolardaki insanlara iftira atarak gözdağı veriyorlar. ‘Yok seni mahkemeye vereceğiz, yok avukatlık parası ver davadan vazgeçelim’ diyen bu Ankara’daki ne olduğu belli olmayan şahsiyet için sadece net şunu derim; bu takıma en çok zararı sen verdin. Vermeye devam ediyorsun benim bildiğim hiç yoksa bin kişi hakaret eder mi sana ya demek ki fazlasıyla hak ediyorsun.

Şahsımla alakalı söylediklerini de ispat etmezsen namertsin. Sana kim kimlerin nasıl servis yaptıklarını da açıklamasan yazıklar olsun.

Çünkü Adil Gevrek gittiği gün Malatyaspor’un en büyük düşmanı sizler olursunuz onu da çok iyi biliyorum şahıslar değil armayı takımı sevin.

Gelelim Ankara bebesi senin sesin çok gelmeye başladı. Ankaragücü’de İzzet Erdoğan sportif direktör olduğu zaman söylediklerini aynen şu şekilde senin yazdığın gibi burada taraftara gösteriyorum. Bu kelimeleri söyledin mi söylemedin mi?

“Öyle Cumhurbaşkanı’nın yeğenini İzzet Erdoğan sportif direktör yaparak külliyeden alınan yetimin hakkı olan milyon Eurolar ile ligde kalacaksa bu takım hakkım olan parayı da bu ligi bu takıma haram ediyorum” diyen sen değil miydin.

Şimdi siz değerli okuyucularıma soruyorum; İzzet Erdoğan Yeni Malatyaspor’a sportif direktör oldu. O zaman kulübe şimdi külliyeden milyon Eurolar mı gelecek söyler misiniz? O zaman yine haram ediyorum diyebilecek misiniz?

Bak zamanında yaptığın yorum kulübe ne kadar zarar verdiğini anladın mı?

Herkes işini yapacak öyle çamur atarak milleti karalayarak değil, Adil Gevrek’in böyle senin gibi 10 tane adamı olsa yeter çünkü sizlerin sevgisi şahıslara bizimki armaya farkımız bu..

Bu takım 3 milyon için araçları satmadı mı? Sattı. Peki, 13 milyon TL banka faizleri nedir? Ya Allah aşkına şaka mısınız ya anlamış değilim.

Yanardöner olmaya gerek yok, bir gün tura bir gün yazı olmayacaksın. Sistem adamı olmayacaksın ona buna sinyale düşmeyeceksin, selektör yaparken yanlış vermeyeceksin.

Demek ki doğru yoldayım. Sen Ankara bebesi gizli gizli takip etmeye devam et.

Efsane Malatyaspor’a iki milyon için oluşum yapmadınız seviyorsanız hadi şunu net söylüyorum Ankara bebesi sen efsaneyi ayağa kaldırmak için cebinden ne verirsen Allah şahidim olsun ben bir fazlasını vereceğim.

Ama nerede o yürek sen milleti mahkemeye vermeye devam et, film yeni başladı bak bundan sonra neler neler olacak durmak yok yola devam.