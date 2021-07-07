Ergenlik çağında beslenme nasıl olmalı???

Ergenlik dönemi çocukluktan gençliğe geçiş dönemi olduğu için pek çok yenilik vardır.

Bu dönemdeki hızlı büyümeye paralel eğer yağ hücrelerinin sayısında artış olursa yetişkinlik döneminde kilolu ve obez olma riski daha yüksek oluyor. Oysa bu dönemde doğru beslenme ve egzersiz ile tedbir alınırsa ileriki yaşlar içinde önemli bir yatırım yapılmış oluyor.

Gelelim riskli diğer konuya bu dönemde yapılan yanlış diyetler hızlı kilo verme çabaları büyüme ve gelişmeyi olumsuz etkileyebiliyor. Kısa sürede hızlı kilo verme çabası, beslenme yetersizliği veya aşırı zayıflık durumu cilt sağlığı, saç sağlığı, boy uzamasında gerilik, adet düzensizliği gibi pek çok durumda etkili olabiliyor. Yanlış diyet yapıp kilo verdikten sonra yeniden kilo alan gençlerin bu konuda kendilerini suçlamaları çok daha agresif çözüm aramaları bazen duygu durum bozukluğu veya yeme bozukluğu oluşturabiliyor.

Gençler bu süreçte kazanılan doğru ve yanlış alışkanlıklar yaşam boyu sağlığınızı etkileyebilir. Size önerim; sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirmeniz. Tabi ki egzersizle beraber, sevdiğiniz ve ömür boyu yapabileceğiniz bir aktivite seçerseniz görev olarak değil keyif alarak yaparsınız ve bu şekilde kalıcılığı da sağlamış olursunuz. Bununla birlikte egzersiz ve hızlı büyüme besin gereksinimlerini artırır. Boy uzaması, kemik gelişimi, sağlıklı bir cilt, bu yaşlarda beslenme ile yakından ilgilidir. Kemiklerin gelişiminde başta kalsiyum olmak üzere protein, vitamin ve diğer minerallerin yeteri kadar alınması önem taşır.

Sütün önemi burada ortaya çıkıyor. Süt ve süt grubu kemik kütlesinin artmasında esas olan kalsiyumun en iyi kaynağıdır. Bu dönemde yeterince süt ve türevlerini tüketmenin yaşlılıktaki kemik hastalıklarını önleyici olduğunu da unutmayın.

Günlük almamız gereken besin öğelerini karşılayabilmemiz içinde besin çeşitliliği çok önemlidir. Biz bu besinleri 5 ana grupta topluyoruz. Süt grubu, et grubu, ekmek(tahıl) grubu, sebze ve meyve grubu, yağ grubu. Gün içerisinde bu 5 besin grubundan alıyor almamız gerekir. Bunun için tek besin diyetleri veya moda diyetlerden uzak durmaya özen gösterin an iyi çözüm ailenizle birlikte evde pişen yemeklerden ölçülü miktarda tüketmek olacaktır. Dışarıda yediğiniz yemeklerde soslu ve yağlı seçimler ile şekerli içecek ve yiyeceklerden uzak durmanız da boş kalori almamanız için önemli.