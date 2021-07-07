ACI TÜTÜN …

Tütünü yasakladılar.

İçmeyi de yasakladılar.

Kimilerinin keyifle tüttürdüğü sigara acı bir keyifti ama şimdi daha da acıdı.

İyice zehirledi insanları.

Binlerce insan tütünden gelen gelir ile yaşamlarını devam ettiriyordu.

Şimdi kara kara düşünüyorlar…

“Tütünün yerine ne ekelim de ne kazanalım bilmiyoruz” diyorlar.

Protestoların haddi hesabı yok.

Yol kapatmalar…

Trafiği engellemeler…

İsyanlar arşa çıkıyor.

Şeker pancarını da öyle yasaklamışlardı.

Kimileri “özgürlük” diye bas bas bağırırıken kimileri de “yasak var yasak” diye bağırıyor.

Yasaklarla yaşamak zor.

Amerika yasaklamıyor sürekli dünyaya markalarını satıyor.

Hem de on ekmek parasına bir cıgara parası.

Al, iç, keyiflen...

Keyiflenecek tarafı yok aslında.

Biz neden yasaklıyoruz, ilgililer açıklamasını yapmışlar.

İyi ama gelin siz bu tütünü ekimini serbet bırakın…

Yeniden bir İnhisar yani Tekel Türün Fabrikası kurun, sigaraları en kaliteli şekilde üretin, tpkı Amerika’nın yaptığı gibi iç piyasaya, dış piyasaya, komşu ülkelere, yakın ülkelere, uzak ülkelere satın.

Yasaklayana kadar alternatif üretin.

Fabrikaları yıkmak marifet değil soruna çözüm bulmak marifettir.

“Kaçak tütün” denen tütünlerin her ne kadar kaçaklığı kalmamış ise de üretici ve satıcılarını belli statülere bağlayın, izin belgelerini verin ona göre de eksinler biçsinler fabrikaya getirsinler.

Hem devlet kazansın hem köylü kazansın.

Siz burada tütünü yasaklayınca Amerika sigarasının satışı artacak değildir.

Sigara pahalanınca herkes “kaçak” dediğimiz tütünü alıp, sarıp, filtreleyip, tükürükle yapıştırıp en tiryakisinden en hevesilisine dek ülkenin her yerinde tütün içmeye başladı.

Bırakın ve fakat belli kıstaslar getirin, insanlar devletin getirdiği yasalara uyarak tütünlerini üretsinler.

Yasaklamak ta neyin nesi?