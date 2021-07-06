KURNAZCA BİR DEĞİŞİM!

Sportif direktör değil can simidi ile anlaşmanın gururunu Malatya halkına yaşattığı için Adil Gevrek başkana ne kadar minnet duysak azdır.

Yeni yıl takımın gizli kasası olan hiçbir sorununuzu hiçbir zaman kamuoyu ile paylaşmayan ve işinize hiçbir zaman müdahil etmediğiniz ve son iki yılda ki başarısızlıkta en az suçlu olan Ali Ravcı ile bir karşılıklı nezaket örneği gösterip, en azında hizmetlerinden dolayı bir şilt ile ayrılmanız gerekirken haber vermeden karşılıklı yollarımızı ayırdık diye açıklama yapmanız sadece size yakışan bir davranış biçimidir.

Aldığınız hocalar, aldığınız sporcular ve sattığınız sporcular konusunda ne zaman Ali Ravcı müdahil oldu lütfen kamuoyu ile paylaşın.

Ali Ravcı bana göre sadece sahaya girdiği için suçlu. Ben şahsen onun yerinde olsaydım hangi teknik adam gittiyse asli görevimde kalır alt yapı teknik sorumlusunu yeni hoca gelinceye kadar takımın başına getirilmesini isterdim.

Ancak takımda yıllardır yapılan yanlışlarınızı hiçbir zaman sizleri satmayarak kimseye paylaşmamakla sizin aslında tam aradığınız bir duvardı.

Kendi hatalarınızı ve başarısızlığınıza kılıf bulmak için faturayı Ali Ravcı’ya kesmeniz bence sizleri hiçbir zaman masum yapmaz.

Gelelim siyasi atanmış yeni sportif direktörünüze…

Kaleci kökenli ve hayatında hiçbir başarısı olamayan bir ismi ben sadece sizi silen ve size artık destek olmayacak siyasilere aba altında sopa göstermekten başka bir ley değildir.

Adil Gevrek başkan siz yaptığınız bu atama ile kendinize pirim yapabilirsiniz. Ancak bu davranış ve siyasi atama en çok Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a zara verir diye düşünüyorum.

İzzet Erdoğan ne Yeni Malatyaspor’u kurtarır nede başkan ve yönetimini kurtarır.

Bu memleketin değerlerini ve spor adamlarını hiçe sayarak kariyeri olmayan bir siyasi atamayı getirmeniz zaten sizin Malatya spor adamına nasıl baktığınızı açık seçik ortaya koymuştur.

Kurumsal yapısı olmayan, alta yapısı beton sahada çalışan bir spor kulübünün başkanı olarak övünüyorsan sadece kendini avutursun.

Tek kurtuluşun iyi takım yaparak alacağın iyi sonuçlar.

Şayet işler senin istediğin gibi gitmez ise, on iki bin taraftar seni ve takımı açıkçası çok merakla bekliyor.