PARA VER, SORMA…

Arabanız var.

“Çarşı” dediğimiz bir yere uygun gördüğümüz bir kaldırım kenarına aracımızı park ediyoruz.

Hemen belediye çalışanı görevli, yanımıza geliyor kesiyor bir makbuz!

Bu ne?

“Otopark parası”

Yasal mı, değil mi ?

Sus, sorma, ver parayı!

Öyle bir iki lira da değil ha…

Maazallah, eğer işin uzar, üç beş saat sürerse gitti paracıklar.

Büyükşehir bu işi organize ediyormuş.

Meclis kararı almışlar ve “kim aracıyla merkez de bir yere aracını park ederse hemen otopark parası alın” demişler o kızlı erkekli görevli gençlere.

Onlar da alıyorlar.

Makbuza kızanlar…

Fırlatıp atanlar…

“Bu ne yahu, böyle hırsızlık mı olur” diyenler…

“Soygunculuk bu” diyenler…

“Vermiyorum, ne yaparsanız yapın” diyenler...

Bu isayankâr sürücülerle karşıkarşıya gelen hep o mazlum görevli makbuz kesen gençler.

Seslerini çıkaramıyorlar, ne yapsınlar, çaresizler.

Onlar da bir iş buldular diye seviniyorla zahir.

Tamam, verelim de bay belediye görevlileri veya bu kararı alan baylar, bayanlar!

Ceddeler de sokaklar da araçlarını kaldırım kenarlarına park edenler den aldığınız bu ücretler yasal mı?

Meclis kararıyla bile olsa yasal mı?

Meclisinizin aldığı bu kararlar meclis karırı bile olsa yerinde ve yasal mı?

Madem öyle, öyleyse her belediye yani sadece büyükşehir belediyesi değil diğer ilçe belediyeleri de bu park ücretini almalılar.

Herkes kendi sınırları içinde olan yerler den sorumlu olduğuna göre neden her yerde kesilen otopark ücretini büyükşehir alsın ki ?

Hem bir olumsuzluk daha var!

İnşaat yapılırken ben den “otopark parası” diye binlerce lira para aldı belediye.

O zaman aracım yoktu itiraz bile ettim ama verilen cevap: Aracınız olsa da olmasa da otopark ücretini her inşaattan belediye alır!

Tam Deli Dumrul’un köprü yaptırıp geçen den, geçmeyen den aldığı para misali…

Sorma ver!

Vere vere bize bir şey kalmadı ki…

Vatandaş tepki göstermekte haksız mı?