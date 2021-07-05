Güzel Teklif

Biz millet olarak rol kesenlere aşırı ilgi duyarız.

Aldatılmamız kandırılmamız bu yüzden çok kolaydır.

Aldatılmaya, genelde işi rol yapmak olanlarla rol kesenleri birbirine karıştırarak başlarız.

İşi rol yapmak olanlar derken siyasetçilerden değil, artist ve aktrislerden bahsediyorum.

Sinemada, tiyatroda, televizyonda gördüğümüz hayal ürünü bir karakter bizleri uzun süre peşinden sürükleyebiliyor.

Kendimizden vazgeçiyoruz adeta. Olaylar karşısında verdiğimiz tepkilerde samimiyetten uzaklaşıyor.

Altar’ın oğlu Tarkan gibi milli duruş sergilediğimizde İnek Şaban gibi güldürüyoruz kendimize.

Yaşar Usta gibi patrona ayar vermeye kalkınca Ali gibi diplomayla hıyar sattırıyorlar adama.

Taklitten ve taklitlerden biraz uzaklaşalım. Recep İvedik gibi gülmeyelim, Bihter gibi ağlamayalım, Polat Alemdar gibi giyinmeyelim, Ezel gibi bakmayalım…

Maazallah bir yönet(ici)men, her an bizim için ‘’motor’’ diyebilir! Kendimize dikkat edelim!

…

Bazı değerler insanın hamurunda vardır. Sevgi, saygı, vicdan, merhamet, utanç, mahcubiyet…

Bu hamuru biraz daha lezzetli hale getirebilmek insanın elindedir.

Hamuru lezzetlendirmeye çalışırken bir şeyler katar, bir şeyler çıkarırız, bir şeyler artırır, bir şeyler azaltırız. Ama bazen de öyle bir nokta gelir ki sade hamura ihtiyacımız olur bulamayız.

Elmalı davası malumunuz. İki çocuğumuzun yaşadıkları şeyler ortada. Peki sonuç?

Mahkeme sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar vermiş.

Şimdi düşünüyorum: Öz çocuklarının geleceğini gözden çıkaran sapık bir anne kendi hayatını devam ettirebilmek için iş arayacak.

Binlerce aile de çocuklarını emanet edebilecek bakıcı arıyor.

Bir teklifim var:

Mahkeme kararı çıkmadan önce sapık üvey babayı bahçıvan, sapık öz anneyi hizmetçi olarak çalıştırabilecek hakim ya da savcı varsa maaşlarını 6 ay ben ödeyeceğim!

Kendi çocuklarına ya da kendi torunlarına dadılık yaptırmak isteyen hakim ya da savcılara senede 3 maaş tutarında ikramiye vereceğim!

Aklınızdan soru işaretleri eksik olmasın!